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新北加倍券月底到期 超商買咖啡低於半價

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北加倍券使用期限至111年4月30日止，新北市市場處呼籲尚未使用的民眾盡速至指定地點消費。圖／新北市市場處提供
新北加倍券使用期限至111年4月30日止，新北市市場處呼籲尚未使用的民眾盡速至指定地點消費。圖／新北市市場處提供

新北加倍券使用期限將至，適用範圍陸續推出晚鳥優惠搶商機，新北市市場處表示，去年底推出「新北振興加倍奉還」活動，加倍券使用期限剩下不到10天，呼籲民眾趕緊至適用場所消費，市場處並推出超商咖啡50杯48折優惠低於半價優惠，鼓勵民眾前往超商消費。

新北加倍券晚鳥優惠包括OK便利商店消費享莊園級咖啡品項3杯67折、50杯48折優惠、萊爾富及統一超商消費滿額送咖啡；新莊第一公有市場49號攤魚之鄉精選海鮮6合1組，特價1千元；使用加倍券參加深坑商圈指定店家消費滿百集點抽獎活動，不限金額多送1點等。

經發局長何怡明表示，新北加倍券最小面額50元，適用範圍包含指定市場、夜市、商圈、觀光工廠、旅宿、四大超商及一般商業等超過1萬6千家，截至4月下旬，回收率已近9成，有效帶動庶民經濟。

為鼓勵還沒使用的民眾加快腳步，部分市場攤商、商圈及超商等提出「晚鳥」優惠方案，吸引民眾前往消費。經發局補充，新北加倍券消費使用期限至4月30日，收取店家兌領期限至6月30日止，逾期則無法使用或兌換。

超商 咖啡

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