台北貓空茶會因應疫情升溫停辦 購票民眾可全額退費

台北市觀光傳播局今天表示，因應疫情持續升溫，23日的台北貓空茶會將停辦，售票平台也會全額退費給購票民眾。

觀傳局表示，由觀傳局主辦，台北市貓空休閒產業社區發展協會及中華茶學研究協會協辦的「2022台北貓空茶會」之前在4月16日起跑，但因應疫情持續升溫，觀傳局和地方商圈研議，決定停辦4月23日「台北貓空茶會」以確保民眾健康。

觀傳局表示，「台北貓空茶會」是公私部門協力推動並獲民眾好評的地區代表性活動，今年活動期間除了落實實聯制、體溫量測、逐桌配置酒精並禁止跨桌移動外，更將去年一天的活動改分為兩天4場次，以分散人流並擴大茶席間距，並為參加民眾準備品茗杯，讓每位參加者使用各自的茶盞品茗。