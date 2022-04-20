台北貓空茶會因應疫情升溫停辦 購票民眾可全額退費
台北市觀光傳播局今天表示，因應疫情持續升溫，23日的台北貓空茶會將停辦，售票平台也會全額退費給購票民眾。
觀傳局表示，由觀傳局主辦，台北市貓空休閒產業社區發展協會及中華茶學研究協會協辦的「2022台北貓空茶會」之前在4月16日起跑，但因應疫情持續升溫，觀傳局和地方商圈研議，決定停辦4月23日「台北貓空茶會」以確保民眾健康。
觀傳局表示，「台北貓空茶會」是公私部門協力推動並獲民眾好評的地區代表性活動，今年活動期間除了落實實聯制、體溫量測、逐桌配置酒精並禁止跨桌移動外，更將去年一天的活動改分為兩天4場次，以分散人流並擴大茶席間距，並為參加民眾準備品茗杯，讓每位參加者使用各自的茶盞品茗。
今年的貓空茶會原定兩個周六共計4場次，分別為4月16日及4月23日的上、下午場，每場品茗活動有250席供民眾報名，預計將有千位民眾品茶。觀傳局表示，考量疫情發展的不確定性，今年貓空茶會雖停辦第二天活動，期待未來仍可每年與大家見面。
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