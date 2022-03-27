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「老派約會」一日遊 貓纜搭到飽還送500元餐飲抵用券

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
貓空纜車與KKday合作，推出「老派約會」一日遊專案。圖／北捷提供
貓空纜車與KKday合作，推出「老派約會」一日遊專案。圖／北捷提供

清明連假除了祭祖掃墓，也可趁機出外走走，貓空纜車與KKday合作，推出「老派約會」一日遊專案，分為2種套票，即日起至8月4日止，可至KKday網站購買，內含2張一日票、2張KKday客製化明信片、手繪風格貓纜導覽地圖，還有特色茶風味貓咪霜淇淋或景觀餐廳500元抵用券。

北捷表示，「老派約會」一日遊專案共有2款套票，售價分別為520元（原價700元）及777元（原價1020元）。貓纜一日票使用當天可無限次搭乘貓空纜車，購買一日遊專案民眾，可至纜車動物園站4樓詢問處出示電子憑證兌換實體票券。

可搭乘纜車至指南宮情人聖地、漫步姻緣木棧道、戀人平台，或從貓空站出站，轉乘貓空遊園右線公車，或依指示標誌步行約30至50分鍾，欣賞嬌豔的杏花林景緻；夜幕初上時，可至景觀餐廳欣賞貓空百萬夜景，同時享用特色餐點及知名茶飲。

北捷表示，貓空纜車至4月底止，營業時間為平日早上9時至晚間8時、假日早上9時至晚間10時，周一為例行性保養維修日，暫停營運。

貓空纜車與KKday合作，推出「老派約會」一日遊專案。圖／北捷提供
貓空纜車與KKday合作，推出「老派約會」一日遊專案。圖／北捷提供

貓空纜車 貓纜 北捷

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