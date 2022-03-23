不知地址怎麼報案？ 新北市政府列兩大「荒野求救技巧」

若是在荒郊野外遇到困難，在沒有門牌地址的情況下，你會如何向救援人員告知所在地呢？日前新北市政府官方粉絲團「我的新北市」在臉書公布了「荒郊野外報案小訣竅」，民眾只要使用Google地圖上的小功能或是觀察附近的電線桿、電箱，就可以讓救援人員得知地址。

文中提到，「日前瑞芳動物之家接獲民眾報案，在雙溪區頂崁子，有一隻傷狗急需救援，但不知道詳細住址」，儘管民眾報了電線桿上的名稱「高分青雲18號」，救援人員還是在山區裡繞了許久，費時將近1.5小時才找到傷犬，順利救援。

因此「我的新北市」提醒民眾，若是不清楚所在地位置，可以使用手機開啟Google地圖，點擊「選取目前位置符號」，並按壓頁面產生紅色圖釘，即可得知所在地的經緯度，救援人員可以藉由準確的經緯度數搜尋到民眾的所在地。

​此外，若手機無法使用，民眾也可以尋找附近的電線桿、電箱，觀察電線桿及電箱上由英文字母、數字組成的9或11碼字串，例如：T4698HD80、R1998EE7912，「救援人員會將數據，輸入『電力座標轉換與定位系統』或是『台電圖號座標定位系統』查詢到案發地理位置。」

許多網友得知後紛紛留言表示，「長知識了」、「電線桿超實用」、「很實用的知識，謝謝小編」、「感覺爬山也適用」、「iPhone有內建指南針」、「既然電箱上的數字那麼重要，照片上的數字己掉漆，可不可以把漆補上？」、「在路口看到記好，再去荒郊野外」、「可下載『110視訊報案』app，當初因為花蓮火車事件，有人推薦說，萬一發生車禍事件，不知道所在地點時，可使用app直接報案，app會直接通報你的位置給警政單位」。