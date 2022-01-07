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遍布浪板如海上波波草 九孔寶寶冬季限定貢寮復育園區

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導
在浪板上啃食微細藻類石蓴的九孔寶寶。圖／新北市漁業處提供
在浪板上啃食微細藻類石蓴的九孔寶寶。圖／新北市漁業處提供

位在新北市貢寮的海洋資源復育園區，11月初孵育的九孔寶寶，已經在九孔育苗池所架設的浪板上和池壁邊附著生長，拿起浪板就可見到一顆顆九孔寶寶，在浪板上攝食爬行蠕動，遍布群生於浪板上有如海上的波波草。

漁業處今天指出，新北市海洋資源復育園區有海洋教育導覽行程，在專業導覽人員的帶領下，除了認識九孔及花枝花蟹的繁殖復育工作外，還可以近距離觀察限定版冬季才看得到的九孔寶寶。

漁業處說，復育園區是抽取新鮮的海水注入九孔育苗池，所以海兔也會一起進到九孔培育池內，牠們一起在浪板上成長和攝食其上的微細藻類矽藻，矽藻生長是有季節性的，秋冬季是最適合的生長季節，營養價值也最適合九孔寶寶。

九孔寶寶會先將最喜歡的矽藻類吃完，才會退而求其次攝食褐色絲狀棉絮狀的直鏈藻，如今這批九孔寶寶已經成長到約1公分大小。

復育園區將在農曆春節過後將浪板上的九孔寶寶輕輕刷至養成池底層，讓牠們躲藏在以五角磚所堆疊出的遮蔽空間，同時也開始投餵九孔最喜歡吃的龍鬚菜以滿足其食物需求。刷板前的這段時間就成了一年當中唯一能在白天直接觀察到九孔寶寶的季節。

寒假即將到來，適合小朋友現場體驗，新北市漁業處表示，為增裕新北市海洋資源，市政府海洋資源復育園區在每年11月都會進行九孔幼苗的培育，並在隔年5至6月間，待九孔寶寶生長至2到3公分時，邀請新北市轄內的學生一同合作放流到新北市貢寮海域，希望藉由九孔的繁養殖、培育及放流，增加海洋資源，也讓海洋資源保育的觀念向下扎根。歡迎家長踴躍報名（預約導覽網址）。

石蓴遍布群生於浪板上有如海上的波波草。圖／新北市漁業處提供
石蓴遍布群生於浪板上有如海上的波波草。圖／新北市漁業處提供
新北市貢寮區福連國小的師生們都聚精會神的觀察浪板上的九孔寶寶。圖／新北市漁業處提供
新北市貢寮區福連國小的師生們都聚精會神的觀察浪板上的九孔寶寶。圖／新北市漁業處提供

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