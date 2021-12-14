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中港大排1.8公里超美耶誕燈飾 今展出並接明年光雕秀

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
中港河廊配合佳節的到來，紛紛換上色彩繽紛的聖誕裝扮。圖／新北水利局提供
中港河廊配合佳節的到來，紛紛換上色彩繽紛的聖誕裝扮。圖／新北水利局提供

歡樂耶誕城是新北年度盛典，水利局也跟上熱潮，將於新莊中港大排布置色彩繽紛的聖誕裝扮，打造全長1.8公里河廊燈飾，營造節慶歡樂氛圍，讓當地的夜間宛如上演亮麗璀璨的燈海秀，也期望藉此吸引人流進入新莊，帶動當地商圈買氣。展期從今起開始至明年二月，屆時還將銜接中港光雕秀，讓許多民眾期待不已。

水利局說明，為迎接後疫情的首個耶誕節，水利局在新莊中港河廊布置上色彩繽紛的聖誕裝扮，範圍從自立廣場至凹灣碼頭全長1.8公里沿線串聯，要打造璀璨閃亮的節慶燈飾，民眾若放眼望去能感受一幕亮麗璀璨的燈海秀，期待不只要藉此營造濃郁歡樂氛圍，也要一掃疫後陰霾，與大家共同迎接嶄新的一年。

水利局也盼，藉佳節來到及亮閃燈海吸引的人潮，能結合當地美食及景點，讓人流與錢潮擁入新莊，提升在地商圏買氣。水利局還提到，中港親水河廊在經市府團隊近10年來整治改善後，擁有豐富河岸生態及完善休閒設施，早已遠近馳名，不只是附近居民日常休憩或運動最佳首選，更是新莊招牌地標的親水公園。

水利局提醒，中港河廊燈飾將從今起開展，每天下午5時至晚間12時亮燈，一路展至明年二月左右，並將銜接中港光雕秀，早已令許多民眾相當期待，歡迎民眾與親朋好友前來觀賞，享受周遭美食景點，當然期間也別忘記落實防疫措施。

中港親水河廊經市府團隊近10年整治改善後，擁有豐富河岸生態及完善休閒設施。圖／新北水利局提供
中港親水河廊經市府團隊近10年整治改善後，擁有豐富河岸生態及完善休閒設施。圖／新北水利局提供
中港河廊兩旁路樹應景披上節慶燈飾，放眼望去宛如上演一幕亮麗璀璨的燈海秀。圖／新北水利局提供
中港河廊兩旁路樹應景披上節慶燈飾，放眼望去宛如上演一幕亮麗璀璨的燈海秀。圖／新北水利局提供
中港河廊兩旁路樹應景披上節慶燈飾，每天下午5時至晚間12時亮燈。圖／新北水利局提供
中港河廊兩旁路樹應景披上節慶燈飾，每天下午5時至晚間12時亮燈。圖／新北水利局提供
自立廣場至凹灣碼頭全長1.8公里沿線串聯璀璨閃亮的節慶燈飾。圖／新北水利局提供
自立廣場至凹灣碼頭全長1.8公里沿線串聯璀璨閃亮的節慶燈飾。圖／新北水利局提供

水利局 疫情 歡樂耶誕城

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