網美景點再現！雙北最大荷花池重整啟用

位處樹林河濱公園內的荷花池，過往因陸化成為一遍廢塘，為活化土地使用提供民眾休閒場所，新北市高灘處將荷花池重新整頓，加入賞蓮小徑、與荷同牽等賞花點，周邊並使用廢棄漂流木打造增加遊憩設施，成為民眾與孩童休閒好場所。新北市長侯友宜今上午前往視察表示，希望用漂流木、藝術裝置結合荷花池，重現最漂亮的雙北最大荷花池。

新北市議員江怡臻說，位在樹林河濱公園的荷花池，早期是一片廢塘，相當可惜。曾接獲民眾反映希望改善，現在不僅有美麗的荷花池，也有許多漂流木打造的遊憩設施，讓孩童能開心放電，民眾也有美麗的景觀可欣賞。

樹林河濱公園內荷花池早期是雙北地區最大的荷花池，但隨著時間逐漸陸化成為一片廢塘，新北市高灘處以低強度整頓，藉由自然素材進行改造，將廢塘雜草及淤土清理，並規劃環池步道、賞荷步道以及最佳打卡點心型島。

荷花池以愛蓮小徑劃分兩大區塊，分別種植睡蓮及荷花，營造出荷花隨風搖曳而睡蓮精緻小巧優美景致，成為樹林河濱新景點。荷花盛開時期約為每年四至九月，俗稱夏荷，而目前荷花池內以有少數綻放，可供民眾欣賞。

新北市長侯友宜表示，河濱公園一直都是市民休閒娛樂好去處，此次市府重新將荷花池整頓，為的就是打造遊憩體驗、生態保育並存的樂活水岸環境，並期望能提供一個更好、更優質的河濱休憩環境。