台北爵士節「無人數上限」 27日起天母、南港接連登場

北市文化局今舉辦「2021台北爵士音樂節」宣傳記者會，今年以「爵士就是生活 Chill Jazz,Cheers moment.」為主題，連續三個周末辦理音樂節，並邀請到SOFT LIPA（蛋堡）、?te壞特、吳卓源登台演出。文化局提醒，目前疫情趨緩，現場不會有實聯制及人數上限，但民眾應戴好口罩、禁止飲食。

「2021台北爵士音樂節」自11月27日起連續三個周末，分別在天母忠誠公園、台北流行音樂中心南基地戶外廣場及大安森林公園音樂台登場，不只有金曲歌王SOFT LIPA（蛋堡）、金曲最佳新人?te壞特、Julia吳卓源登台演出，更邀請歐洲、南美洲、日本等國際爵士好手帶來精彩表演。

活動策展總召王爺表示，此次活動不同場地也配合不同主題，天母場是以異國風情音樂為主打，南港場因為辦理在北流這個新的場館，邀請年輕樂手，打造新生代氣息，至於大安森林公園在則會打造成爵士公園的形式，在出入口設有樂手，歡迎入場民眾。

陳譽馨表示，爵士音樂節已辦理15年，過去多在9、10月啟動，今年受到疫情影響，音樂節的籌備也一直參考其它大型活動的規劃，近期燈節、大稻埕情人節陸續登場，爵士音樂節也決定在11月27日起辦理，並邀請台灣在地樂手以及深耕台灣多年的外國樂手。

陳譽馨提醒，目前疫情已經趨緩，相關防疫措施皆配合中央及市府辦理，現場不會有實聯制及人數上限，但民眾應戴好口罩、禁止飲食。

文化局表示，台北爵士音樂節也與音樂會周邊商圈合作宣傳，包括「天母商圈發展協會」、「台北市東門永康商圈發展協會」及南港在地店家等，同時配合天母場及大安場音樂會推出限量好禮兌換活動，鼓勵民眾不僅來賞樂，也能到商圈消費。

文化局表示，11月25日至12月12日於合作店家單筆消費金額滿200元(含)以上，即可於店家獲得兌換券乙張，憑券至天母或大安場音樂會現場兌換台北爵士音樂節訂製限量棒球帽。另大安場演出將與「VEKINC COFFEE」咖啡合作推出台北爵士音樂節限量客製濾掛咖啡，民眾參與現場打卡活動即可兌換乙份。