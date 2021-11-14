新北「鮑吃鮑遊」輕旅行 體驗採收、現烤鮮美貢寮鮑

為讓更多民眾認識貢寮鮑，新北市府輔導貢寮區漁會，規劃5場「鮑吃鮑遊，輕旅東北角」小旅行，帶領民眾體驗採收過程、騎鐵馬遊貢寮，並品嚐美味的貢寮鮑，每梯次40人即日起開放報名。

貢寮鮑是統稱養殖於新北市貢寮地區的九孔及鮑魚，今年「鮑吃鮑遊，輕旅東北角」小旅行，除了解說貢寮鮑的養殖過程及發展歷史，還能體驗採收過程及現烤貢寮鮑，品嚐完貢寮鮑與在地食材鮮甜美味後，騎車漫遊舊草嶺隧道，欣賞沿途景緻，最後赴澳底漁貨直銷中心，DIY貢寮鮑殼飾品。