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蘆洲李宅後巷大改造 古厝風情彩繪壁畫成熱門打卡點
新北近來持續推動汙水後巷美化，水利局說，「蘆洲李宅」完成用戶接管後，地方討論發想以「古厝風情」為主題，進行後巷彩繪，讓經過的民眾可透過壁畫體驗過往在地風情。
水利局表示，「蘆洲李宅」的汙水下水道用戶接管後，市府近來完成汙水後巷壁畫彩繪，民眾經過時可透過壁畫欣賞先民在地開墾的城市風貌，騎樓旁的露天小吃攤、大紅燈籠下擺攤的水果店，成為市民與環境互動拍照打卡的城市街角新亮點。
水利局指出，「蘆洲李宅」位於蘆洲區忠孝里內，是座保存完整、有著磚紅瓦牆、楊柳垂蔭的「三進三落、雙護龍｣四合院，老宅不但是抗日名將-李友邦故居，也是首批核定為「三級古蹟」民宅，經地方討論與發想後，決定在後巷以「舊地重遊．古厝風情」彩繪主題，展現出結合在地之古意城市美學。
水利局說，「蘆洲李宅」汙水後巷透過透視的構圖及寫實的畫風讓原本灰灰暗暗的水泥牆，搖身一變成結合古宅風情和舊時代街道，街道視覺變的更寬廣舒適，歡迎新北各地完成用戶接管的市民或里長向水利局洽詢及提出申請。
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