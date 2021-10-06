淡古結合重陽節 年齡符合就可在古蹟吃下午茶看美景

新北市立淡水古蹟博物館將於10月14日舉辦「登高野宴喫茶趣」活動，只要2個人的年紀相加符合144歲、130歲或116歲，就有機會登上首次開放的前清英國領事官邸2樓迴廊，感受當年領事獨享的淡水景致。除了欣賞美景外，還有專屬的女僕在旁提供福容大飯店英式下午茶的服務。

國定古蹟淡水紅毛城包括兩棟主要的建築物，四方形城堡是大眾常稱的淡水紅毛城，原由西班牙人所蓋，後經荷蘭人重建；一棟是前清英國領事官邸，由英國人於1877年所建，1891年增建為兩層樓，1905年擴建兩側的迴廊，就是現今所看到的建築樣貌。

淡水古蹟博物館表示，領事官邸初建至今已滿144年、增建滿130年及擴建滿116年，今年重陽節活動特別與官邸的歷史年份搭配，只要2人持身分證年紀相加144歲、130歲或116歲，就有機會在重陽節當天登上從未開放的前清英國領事官邸2樓賞景。

活動分2場次，分別為下午2點及3點30分，每場次1小時，共5組，每組限量2人。明天中午12點至12日中午12點開放報名，額滿為止，另須提交相關證明文件以供確認，詳細報名資訊可上淡古官方網站查詢。

淡古館長黃麗鈴說，重陽節有登高和吃糕的習俗，淡古把節慶結合古蹟特色，第一次開放視野遼闊的秘境，民眾可在淡水古蹟制高點欣賞獨有的山光水色。而吃糕的傳統則延伸為英式下午茶，品味昔日領事的優閒時光。