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翻轉髒亂印象 林口區建林段變綠化步道招蜂引蝶

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
林口區公所在1324綠化步道上種植了藍雪花、變葉木、仙丹及澤蘭各2500株，是現場招蜂引蝶美景的幕後功臣。圖／林口區公所提供
林口區公所在1324綠化步道上種植了藍雪花、變葉木、仙丹及澤蘭各2500株，是現場招蜂引蝶美景的幕後功臣。圖／林口區公所提供

位於新北林口區文化北路及南勢二街之間的建林段1324地號，於今年中開闢完成，路長約55公尺，路寬約10公尺，為目前林口區最寬敞的綠化步道，林口區長藍品畯表示，林口區近年因人口增長，新闢設的綠化步道不僅提升了居民行走的安全及便利性，在步道旁也種植誘蝶植物，吸引了大量的蝶類前往，也在都會區內增添了豐富的自然生態。

建林段1324地號位於南勢里內，這塊基地原本雜草叢生、常遭民眾亂丟垃圾，且因未修整恐造成治安死角，新北市議員蔡淑君表示，因當地有闢建綠化步道需求，故邀集養工處、新工處、區公所及在地里長等相關單位現勘。

里長陳國烝表示，經公所開闢完工後，兩旁也種植灌木草皮綠美化完成後，明顯活化整體環境，步道完工啟用後也接獲多位民眾表示，新設的景觀燈有效提升照明度，大幅增加往來行人安全。

林口區公所工務課長劉家成表示，林口重劃區依中央都市計劃，採市地重劃方式辦理，共分四區四期辦理，其中綠化步道為特殊使用分區，林口全區約140條，屬性介於道路跟人行道之間，主要為功能性的步道，穿插於回字道路中，方便行人可以直接通行，不用繞一大圈。

目前林口區已開闢的綠化步道共有51條，有2條正在闢建中，其中麗林段467地號，連接松柏路及文化三路，綠化步道的形狀則打造為成較少見的弧形步道。

經建課長鄭舒文表示，綠化步道開闢完成後，會由公所於一旁的土地上種植各式植栽來美化環境，這次在1324綠化步道上種植了藍雪花、變葉木、仙丹及澤蘭各2500株，其中澤蘭屬誘蝶植物，是多種蝴蝶和蜜蜂的食草，是現場招蜂引蝶美景的幕後功臣。

新林段1324地號為林口區最寬敞綠化步道。圖／林口區公所提供
新林段1324地號為林口區最寬敞綠化步道。圖／林口區公所提供

林口 人行道

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