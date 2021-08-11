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金山未來新地標 立體停車場月底完工、年底啟用

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
金山立體停車場工程總經費4億859萬元，為地下1層、地上4層，樓層採挑高設計，完工後可提供350個汽車位、100個機車位。記者王敏旭／攝影
金山立體停車場工程總經費4億859萬元，為地下1層、地上4層，樓層採挑高設計，完工後可提供350個汽車位、100個機車位。記者王敏旭／攝影

新北金山立體停車場預計年底啟用，由於夜間停車場會點亮燈光，宛如神秘海岸火山岩石染橘褐紋色，早已吸引民眾前往拍照打卡。新北交通局指出，目前工程進度已達96%，這月底即可竣工，將解決當地停車需求，並成為金山區民生活新聚點。

金山立體停車場工程總經費4億859萬元，為地下1層、地上4層，樓層採挑高設計，完工後可提供350個汽車位、100個機車位，不僅方便遊客到金山好停車，且是座全自動智慧化的停車場。

新北交通局長鍾鳴時指出，金山立體停車場1樓設有小農市集，提供當地農特產行銷外，頂樓加設風雨頂板成半開放空間，讓民眾可在平日有集會、宴會、表演使用，假日則回歸停車需求。

金山區長廖武輝說，金山立體停車場未來將是新地標，除了有更好的停車環境，更結合了金山金包里老街、櫻花公園、中山溫泉公園等周邊景點，夜間停車場燈光也非常美麗。

鍾鳴時說，金山區公所也在金山警分局旁新設人行通道，若停車場啟用後，遊客可更順暢地前往老街，改善老街的停車秩序與交通環境外，也提升都市公有土地使用效益。

另外位於金山立體停車場的中山溫泉公園，目前工程進度也進入尾聲，公園內興建2座泡腳池，並種植櫻花，金包里溪也有礫間淨化。中山溫泉公園先前受到疫情影響，也預計在近期完工啟用。

新北金山立體停車場預計年底啟用，由於夜間停車場會點亮燈光，宛如神秘海岸火山岩石染橘褐紋色，早已吸引民眾前往拍照打卡。圖／新北交通局提供
新北金山立體停車場預計年底啟用，由於夜間停車場會點亮燈光，宛如神秘海岸火山岩石染橘褐紋色，早已吸引民眾前往拍照打卡。圖／新北交通局提供

金山 停車場 新北

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