快訊

對抗Delta變種病毒 最新研究：莫德納疫苗優於輝瑞

軍閥倒戈塔利班：阿富汗北部戰線崩潰…喀布爾恐8月底淪陷？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

樹林隱藏版網紅秘境！沐心池榕樹命名活動 二階搶抽獎

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北樹林河濱公園「沐心池」旁的百年榕樹。圖／取自「你的名字－沐心池榕樹命名活動」網站
新北樹林河濱公園「沐心池」旁的百年榕樹。圖／取自「你的名字－沐心池榕樹命名活動」網站

新北樹林「沐心池」號稱隱藏版網紅秘境，一旁百年大榕樹更是搶眼，新北市高灘地工程管理處在疫情爆發前即舉辦「你的名字」為榕樹命名活動，吸引近700位民眾參與，如今遴選10件入圍，並開放第二階段網路投票從12日至31日止，除入圍民眾有獎外，參與投票民眾也可參與「超商禮券200元」抽獎。

樹林河濱公園旁的人氣打卡秘境沐心池，已於今年1月正式對外開放，其中「地標中的地標」即為園內一棵逾百年的大榕樹，高灘處先前也舉辦「你的名字」活動，要為沐心池榕樹來命名，並在5月初投稿截止。

高灘處指出，先前第一階段在民眾的熱烈參與下，短短14天即募集到683件作品，不過後來碰到疫情，才暫緩辦理活動，近期因疫情趨緩，所以活動第二階段網路票選也重新啟動，時間從8月12日至8月31日止。

高灘處說明，經主辦單位評分，在683件作品中遴選出10件，入圍作品包含「心之向榕」、「沐心向榕」、「榕王爺爺」、「沐沁榕」、「百沐榕」、「沐心榕」、「忘憂樹」、「四季爺」、「百年沐榕」及「沐榕伯」等，入圍民眾確定都將獲得獎品，最終票數出爐後，前三名將可獲得知名品牌智慧型手錶。

高灘處強調，民眾若沒參加到第一階段或未入圍也無需氣餒，只要參與投票，亦有50個名額的機會可獲得超商禮券200元，歡迎大家替自己心目中的理想樹名投票，活動細節可參考活動官網

高灘處表示，沐心池位在樹林區館前路（0k+600），一旁的百年大榕樹讓經過民眾可以在樹下休息乘涼、欣賞池的美景，周圍還有布滿烏心石的雙林步道，及讓人眺望大漢溪河畔的休憩躺椅。

高灘處提醒，民眾若開車前往，可停至柑園河濱公園停車場，步行約400公尺即可抵達；若是騎乘自行車前往，可沿著大漢溪自行車道騎乘（約在15.6k處）抵達，也別忘了在外出欣賞美景之餘，做好相關防疫措施。

新北樹林河濱公園旁的「沐心池」。圖／取自「你的名字－沐心池榕樹命名活動」網站
新北樹林河濱公園旁的「沐心池」。圖／取自「你的名字－沐心池榕樹命名活動」網站
新北市高灘處舉辦「你的名字」活動，要為樹林河濱公園的沐心池榕樹來命名。圖／新北市高灘處提供
新北市高灘處舉辦「你的名字」活動，要為樹林河濱公園的沐心池榕樹來命名。圖／新北市高灘處提供

投票 疫情

延伸閱讀

逼近走光邊緣！「行走的印鈔機」網紅Chiara Ferragni 鏤空鑽飾Bra性感變身人間美人魚

波蘭抖音網紅拍賣「虛擬愛情」 神秘買家以700萬元成交

小編兼當網紅騙投資 宜警逮泰達幣詐騙集團

新進度！捷運萬大中和樹林線里程碑往前邁進

相關新聞

防疫優先下恢復徵集 新北本月將送千名役男入營

國內疫情爆發後，5月進入三級警戒，役男徵集也都暫停，新北民政局長柯慶忠表示，新北因此有832人無法入營，影響役男生涯計畫...

樹林隱藏版網紅秘境！沐心池榕樹命名活動 二階搶抽獎

新北樹林「沐心池」號稱隱藏版網紅秘境，一旁百年大榕樹更是搶眼，新北市高灘地工程管理處在疫情爆發前即舉辦「你的名字」為榕樹...

因疫情影響 新北8月起提供偏區到府施打狂犬病疫苗

為提高狂犬病疫苗注射率，新北市動保處對於無動物醫院行政區，每年排定巡迴疫苗注射，今年因新冠肺炎疫情關係，特定區域疫苗巡迴...

陶博館陶藝獎徵件將開跑 得獎可獲展出機會

新北市鶯歌陶瓷博物館所舉辦2022全國兒少陶藝獎預計明年3月徵件開跑，向來是全國最具規模的陶藝賽事，雖距離報名還有段距離...

新北首發學習箱 讓特教童在家訓練

新北市各公立幼兒園停辦暑期課後留園，今年市府首度推出可訓練兒童小肌肉、手眼協調力的學習箱，發放280箱給特教孩子，讓這些...

侯友宜練兵？ 觀旅、新聞局長互調

在疫情趨緩之際，新北市府此時傳出人事異動，市長侯友宜昨宣布，現任新聞局長蔣志薇與觀旅局長張愛晶將於明天交接職務。侯友宜說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。