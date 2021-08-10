樹林隱藏版網紅秘境！沐心池榕樹命名活動 二階搶抽獎

新北樹林「沐心池」號稱隱藏版網紅秘境，一旁百年大榕樹更是搶眼，新北市高灘地工程管理處在疫情爆發前即舉辦「你的名字」為榕樹命名活動，吸引近700位民眾參與，如今遴選10件入圍，並開放第二階段網路投票從12日至31日止，除入圍民眾有獎外，參與投票民眾也可參與「超商禮券200元」抽獎。

樹林河濱公園旁的人氣打卡秘境沐心池，已於今年1月正式對外開放，其中「地標中的地標」即為園內一棵逾百年的大榕樹，高灘處先前也舉辦「你的名字」活動，要為沐心池榕樹來命名，並在5月初投稿截止。

高灘處指出，先前第一階段在民眾的熱烈參與下，短短14天即募集到683件作品，不過後來碰到疫情，才暫緩辦理活動，近期因疫情趨緩，所以活動第二階段網路票選也重新啟動，時間從8月12日至8月31日止。

高灘處說明，經主辦單位評分，在683件作品中遴選出10件，入圍作品包含「心之向榕」、「沐心向榕」、「榕王爺爺」、「沐沁榕」、「百沐榕」、「沐心榕」、「忘憂樹」、「四季爺」、「百年沐榕」及「沐榕伯」等，入圍民眾確定都將獲得獎品，最終票數出爐後，前三名將可獲得知名品牌智慧型手錶。

高灘處強調，民眾若沒參加到第一階段或未入圍也無需氣餒，只要參與投票，亦有50個名額的機會可獲得超商禮券200元，歡迎大家替自己心目中的理想樹名投票，活動細節可參考活動官網。

高灘處表示，沐心池位在樹林區館前路（0k+600），一旁的百年大榕樹讓經過民眾可以在樹下休息乘涼、欣賞池的美景，周圍還有布滿烏心石的雙林步道，及讓人眺望大漢溪河畔的休憩躺椅。