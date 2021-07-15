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影／街頭奇景！道路孔洞釣魚 拉出1斤半鰻魚

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市瑞芳區深澳路林姓男子從路面洩水孔洞，釣到1斤半的鰻魚，影片上傳網路形成話題。記者邱瑞杰／攝影
新北市瑞芳區深澳路林姓男子從路面洩水孔洞，釣到1斤半的鰻魚，影片上傳網路形成話題。記者邱瑞杰／攝影

高緯度地區有人在結冰的湖面鑿洞釣魚，新北市瑞芳區深澳路出現類似場景，更奇特的是從路面洩水孔洞垂釣，還釣出1斤半的鰻魚，讓人覺得新鮮有趣。原來路面下方是通往大海的水道，在地民眾發現今年鰻魚特別多，興起釣魚熱潮。

有人上傳影片到臉書「爆廢公社二館」社團， 畫面是林姓男子在深澳路面洩水孔洞釣魚，魚竿往下彎顯示釣到魚，並從孔洞拉出1尾鰻魚，重約1斤半，市價800元。

為什麼可以在路面釣魚？原來道路下方是水道。林男說，幾十年前小時候就曾在水道抓鰻魚，後來道路拓寬加蓋，變成涵洞。以前都沒想過從深路路面的洩水孔洞釣魚，因為多天以前有人發現水道出海處有很多鰻魚，開始有人從孔洞釣魚，他也跟著釣，

林男1天最多釣到40多條魚，10日那天釣到10多條，還有1隻紅蟳。因為紅蟳3斤多重，體積太大，沒法從孔洞拉出來，所以涉水進涵洞抓回來。除了鰻魚、紅蟳，林男還曾釣到小管、沙毛，收獲還不錯。

新北市瑞芳區深澳路林姓男子從路面洩水孔洞，釣到1斤半的鰻魚，原來路面下方是通往大海的箱涵。記者邱瑞杰／攝影
新北市瑞芳區深澳路林姓男子從路面洩水孔洞，釣到1斤半的鰻魚，原來路面下方是通往大海的箱涵。記者邱瑞杰／攝影
新北市瑞芳區深澳路林姓男子從路面洩水孔洞，釣到1斤半的鰻魚，影片上傳網路形成話題。圖／取自臉書爆廢公社
新北市瑞芳區深澳路林姓男子從路面洩水孔洞，釣到1斤半的鰻魚，影片上傳網路形成話題。圖／取自臉書爆廢公社
新北市瑞芳區深澳路林姓男子從路面洩水孔洞，釣到1斤半的鰻魚，影片上傳網路形成話題。圖／取自臉書爆廢公社
新北市瑞芳區深澳路林姓男子從路面洩水孔洞，釣到1斤半的鰻魚，影片上傳網路形成話題。圖／取自臉書爆廢公社

爆廢公社 瑞芳

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