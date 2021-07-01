金山金包里老街連結立體停車場 櫻花公園人行道將啟用

新北市金山區金山立體停車場工程訂於今年底啟用，金山區公所為完善立體停車場與金山老街的動線連結，以及兼顧周遭景觀設施，在金山分局旁新設人行通道，以利未來立體停車場啟用後使遊客可更順暢地前往老街，也完善鄰里居民前往櫻花公園休憩的道路。

金山區長廖武輝今天表示，金山分局旁閒置空地在櫻花公園建成後已開做通行使用，但路幅狹窄且周圍景觀缺乏整理，略顯可惜，經協調分局及清潔隊移除車輛後，由金山區公所進場施作人行道，除將既有人行道拓寬外，也一併整理周遭設施，以期帶給當地居民及來往遊客更好的交通動線。