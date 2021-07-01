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金山金包里老街連結立體停車場 櫻花公園人行道將啟用

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
金山金包里老街連結立體停車場，櫻花公園人行道將啟用。圖／金山區公所提供
金山金包里老街連結立體停車場，櫻花公園人行道將啟用。圖／金山區公所提供

新北市金山區金山立體停車場工程訂於今年底啟用，金山區公所為完善立體停車場與金山老街的動線連結，以及兼顧周遭景觀設施，在金山分局旁新設人行通道，以利未來立體停車場啟用後使遊客可更順暢地前往老街，也完善鄰里居民前往櫻花公園休憩的道路。

金山區長廖武輝今天表示，金山分局旁閒置空地在櫻花公園建成後已開做通行使用，但路幅狹窄且周圍景觀缺乏整理，略顯可惜，經協調分局及清潔隊移除車輛後，由金山區公所進場施作人行道，除將既有人行道拓寬外，也一併整理周遭設施，以期帶給當地居民及來往遊客更好的交通動線。

金山區公所表示，這次新建工程協同清潔隊及分局一同改善周遭景觀設施及通行道路預計施作長28.3公尺寬約3.8公尺之人行道，同時將位於原通道出口處路燈及路燈開關箱遷移至路旁，完工後預計可將金山立體停車場之人流更流暢的導入老街，讓周遭鄰里居民更便捷地前往櫻花公園。

金山金包里老街連結立體停車場，櫻花公園人行道將啟用。圖／金山區公所提供
金山金包里老街連結立體停車場，櫻花公園人行道將啟用。圖／金山區公所提供
金山金包里老街連結立體停車場，櫻花公園人行道將啟用。圖／金山區公所提供
金山金包里老街連結立體停車場，櫻花公園人行道將啟用。圖／金山區公所提供

金山 人行道 停車場

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