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高雄園藝店損失近10萬 識貨阿北翻牆專偷「它」下場曝

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄楠梓區某園藝店被盜65株鹿角蕨，一株價值上千至萬，自去年7月至10月，合計損失9萬7500元，經黃姓店員發現胡姓男子涉嫌重大後，警方才循線至胡男家中找回失物；胡男辯稱一時失慮，竊來單純欣賞沒有變賣，且被逮後歸還鹿角蕨，並以5萬元達成調解；近日法院依踰越安全設備竊盜15罪，判胡應執行刑1年6月，緩刑2年。

近年國內超夯療癒系植物「鹿角蕨」，也成了偷兒暗夜翻牆覬覦的竊物；自去年7月起，高雄66歲胡男都趁著凌晨2時許左右，見四處無人，翻越鐵絲網欄杆，15次成功潛入楠梓區某間園藝店，專門竊取時下最夯的鹿角蕨共65株。

據了解，鹿角蕨依品種、外觀及稀有程度，一株價值從數千至百萬元都有，胡男3個多月來貪小便宜，總是在業者打烊後，騎機車停放店門外，翻越鐵欄杆專盜取園藝店鹿角蕨後，騎機車離去。

警方獲報後，調閱監視器發現胡涉嫌重大，循線至胡家中起獲65株失竊的鹿角蕨，胡對於犯行坦承不諱，供稱只是蒐集擺放家中觀賞，並未變賣營利，除將贓物歸還業者外，並賠償5萬元，雙方達成調解。

橋頭簡易庭法官審酌，胡過去並無前科，一時失慮犯錯，坦承犯行已有悔意，且犯後已彌補園藝店損失，宣告之刑暫不執行為適當，依刑法第74條第1項第1款規定，諭知緩刑2年，以啟自新。

高雄楠梓區某園藝店中的鹿角蕨遭竊（非該店家）。記者古和純／攝影
高雄楠梓區某園藝店中的鹿角蕨遭竊（非該店家）。記者古和純／攝影
鹿角蕨一株價值依品種、外貌等區分，自百元至上百萬元不等。記者古和純／攝影
鹿角蕨一株價值依品種、外貌等區分，自百元至上百萬元不等。記者古和純／攝影
警方從竊賊家中起獲65株園藝店遭竊的鹿角蕨。記者古和純／翻攝
警方從竊賊家中起獲65株園藝店遭竊的鹿角蕨。記者古和純／翻攝
鹿角蕨一株價值依品種、外貌等區分，自百元至上百萬元不等。記者古和純／攝影
鹿角蕨一株價值依品種、外貌等區分，自百元至上百萬元不等。記者古和純／攝影

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