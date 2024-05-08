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涉警政監中美人計？女主角和蔡總統合照被挖出 昔日導師盼檢調盡快查明真相

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳冠宇報導
徐培菁為左一。照片為檔案照
徐培菁為左一。照片為檔案照

刑事局警政監林明佐涉嫌洩漏檢警偵辦博弈集團行動，《鏡周刊》報導他是中了電競聯盟前董事長徐培菁的美人計。徐培菁跟蔡英文總統的合照，今天也被找了出來，一起合照的還有曾經擔任民進黨秘書長的許立明。

針對媒體報導徐培菁使用了美人計，徐培菁已經委由律師發出聲明澄清，聲明指出她與博奕集團無任何關係，目前是經營遊戲設計開發公司，開發的遊戲種類多元，但是絕對沒有被博弈集團吸收。聲明指出她與林明佐認識多年，是因為她擔任慈善基金會的董事長，長期資助台中市弱勢警員，才與林明佐認識。周刊的報導不實，損害她的形象，她也認為報導披露對話細節，檢調應查明有無內部人員洩密。

徐培菁是文化大學新聞系畢業，在學校就讀時曾經擔任實習媒體幹部，畢業後曾經在彰化擔任記者。徐培菁擔任電競聯盟董事長期間，因為舉辦電競活動，所以與蔡總統合照。

徐培菁昔日導師、文大新聞系教授莊伯仲表示，徐同學在校時很活潑，他今天知悉這消息時也很驚訝，希望檢調單位能盡快查明真相，毋枉毋縱。

聚傳媒

文化大學 民進黨 莊伯仲 蔡英文

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