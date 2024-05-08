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台糖養豬場爆環保弊案！嘉彰兩地回填廢泥棄置死豬 南檢聲押公務員等6人
台南地檢署據報，昨指揮南區環境管理中心、嘉義、彰化環警等單位分赴嘉義義竹、彰化二林國營大型養豬場等20處搜索，發現場區內有回填養豬廢水處理流程產出的廢汙泥、棄置斃死豬等，廢汙泥回填深度達2至3公尺，約談17名相關人員，經檢方複訊後，向法院聲押4名公務員及2名廠商。
檢方指出，地檢署啟動團隊辦案模式，由10餘位檢察官協同複訊李姓被告等5名公務員、梁姓被告等6名廠商、證人6人，並認其中4名養豬場公務員與2名廠商涉犯違反廢棄物清理法、貪汙治罪條例中圖利等罪嫌，且有逃亡、串供、滅證之虞，均向法院聲請羈押禁見。
另有1名養豬場公務員及3名廠商分別以20萬元、10萬元、10萬元、5萬元交保，其餘被告及證人訊後請回。
專案小組發現，國營養豬場廢水處理設備產出廢汙泥，未依規定再利用，即屬廢棄物，未經許可即任意回填、堆置廢棄物者，不但造成環境汙染，破壞環境品質，造成民怨，更可能觸犯廢棄物清理法等刑責。檢方指出，為維護國土永續發展，將持續追查環保犯罪，守護民眾權益與健康。
台南地檢署檢察官洪欣昇指揮廉政署南部地區調查組、南區環境管理中心、嘉義及彰化環警及保安警察第五總隊等共90多人，昨日持法院核發搜索票前往嘉義義竹、彰化二林國營大型養豬場等20處執行搜索。
經專案小組人員現場開挖後，發現養豬場區內確有回填堆置養豬廢水處理流程產出的廢汙泥、營建廢棄物及棄置斃死豬情事，廢汙泥回填深度達2至3公尺，現場開挖的土方散發出豬糞發酵腐敗臭味。
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