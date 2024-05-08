聽新聞
test
0:00 / 0:00
南方澳大橋一審2名港務公司前經理無罪 地院判決理由曝光
2019年震驚全國的宜蘭南方澳大橋斷裂案，今天一審判決出爐，林、吳、陳、邊4名營造、監造公司人員犯過失致死罪，方、黃2名港務公司前經理獲判無罪；宜蘭地院指出，南方澳大橋並非公路法定義中的公路，港務公司人員沒有檢修的義務，自然也無須對本案負責。
宜蘭地院判決，營造商負責人林男、營造商工地主任吳男、監造商陳男、吊索系統負責人邊男犯過失致死罪，林男處1年6月有期徒刑，其他3人處2年有期徒刑；蘇澳港營運處工務科前經理方男、黃男過失致死部分無罪，過失傷害部分公訴不受理。
宜蘭地方法院庭長黃永勝指出，營造商並未依照設計圖施作吊索的防水系統，南方澳靠海潮濕多雨，吊索的鋼絞線、錨頭長年受到高沿海風雨雨水侵蝕，拉力大幅減少導致斷裂，林、吳、陳、邊4人應注意而未注意，事後均否認犯行也沒有賠償家屬，判決過失致死罪，並依各自狀況量刑。
至於2名港務公司前經理，黃永勝表示，南方澳大橋是港區道路，並不屬於「公路法」所定義之公路，當時台灣港務公司也無規定要辦理特殊性橋梁檢測，依2人的權限與職掌，難以認定他們有義務巡檢吊索系統鏽蝕部分，判決無罪。
台灣港務公司蘇澳港營運處表示，方、黃2人目前尚在港務公司任職，只不過已調到其他工程部門，不在蘇澳港營運處。目前尚未收到紙面公文，不方便具體表示意見，很高興自家員工獲判無罪。
宜蘭地檢署表示，收到判決書後，會依判決理由，研議是否上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言