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南方澳大橋一審2名港務公司前經理無罪 地院判決理由曝光

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

2019年震驚全國的宜蘭南方澳大橋斷裂案，今天一審判決出爐，林、吳、陳、邊4名營造、監造公司人員犯過失致死罪，方、黃2名港務公司前經理獲判無罪；宜蘭地院指出，南方澳大橋並非公路法定義中的公路，港務公司人員沒有檢修的義務，自然也無須對本案負責。

宜蘭地院判決，營造商負責人林男、營造商工地主任吳男、監造商陳男、吊索系統負責人邊男犯過失致死罪，林男處1年6月有期徒刑，其他3人處2年有期徒刑；蘇澳港營運處工務科前經理方男、黃男過失致死部分無罪，過失傷害部分公訴不受理。

宜蘭地方法院庭長黃永勝指出，營造商並未依照設計圖施作吊索的防水系統，南方澳靠海潮濕多雨，吊索的鋼絞線、錨頭長年受到高沿海風雨雨水侵蝕，拉力大幅減少導致斷裂，林、吳、陳、邊4人應注意而未注意，事後均否認犯行也沒有賠償家屬，判決過失致死罪，並依各自狀況量刑。

至於2名港務公司前經理，黃永勝表示，南方澳大橋是港區道路，並不屬於「公路法」所定義之公路，當時台灣港務公司也無規定要辦理特殊性橋梁檢測，依2人的權限與職掌，難以認定他們有義務巡檢吊索系統鏽蝕部分，判決無罪。

台灣港務公司蘇澳港營運處表示，方、黃2人目前尚在港務公司任職，只不過已調到其他工程部門，不在蘇澳港營運處。目前尚未收到紙面公文，不方便具體表示意見，很高興自家員工獲判無罪。

宜蘭地檢署表示，收到判決書後，會依判決理由，研議是否上訴。

宜蘭地院庭長黃永勝說明，南方澳跨港大橋並非公路法規定之公路，蘇澳港營運處人員沒有檢修義務，難認定須對斷裂事故負責。記者陳敬丰／攝影
宜蘭地院庭長黃永勝說明，南方澳跨港大橋並非公路法規定之公路，蘇澳港營運處人員沒有檢修義務，難認定須對斷裂事故負責。記者陳敬丰／攝影
南方澳大橋斷裂案今天一審判決，4名營造、監造人員犯過失致死罪，分處1年6月到2年有期徒刑，2名港務公司前經理獲判無罪。圖為南方澳跨港大橋現狀。記者陳敬丰／攝影
南方澳大橋斷裂案今天一審判決，4名營造、監造人員犯過失致死罪，分處1年6月到2年有期徒刑，2名港務公司前經理獲判無罪。圖為南方澳跨港大橋現狀。記者陳敬丰／攝影

公務員 南方澳大橋 宜蘭 過失致死

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