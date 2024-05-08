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背不出九九乘法表 安親班木條鐵尺打到女童全身傷

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

新北市淡水區7歲女童，疑因背不出九九乘法表，遭安親班蔡姓班主任、劉姓老師認為學習態度不佳，持木條、鐵尺打四肢，導致多處擦挫傷。家長氣急敗壞到提告傷害罪，日前家長撤回告訴，士林地方法院法官判決公訴不受理。

判決指出，2023年8月4日中午12時許，蔡姓、劉姓老師因女童，未將九九乘法表背熟，認為學習態度不佳，分別持木條、鐵持打女童四肢，導致女童雙側上下肢體多處擦挫傷，2人涉犯傷害罪且應依兒少法加重其刑，全案家長在辯論終結前撤告，諭知不受理判決。

全案起源於，女童在淡水某補習班附設安親班上課，女童母親曾告誡老師「別再這樣子打我女兒」，當時班主任承諾不會再犯，但又見到女兒全身被打傷，無法接受提告，並將照片上傳臉書社群「細說淡水」並貼文寫道，被安親班老師打成這樣大家怎麼看？（第二次被打了，第一次沒驗傷）引發網友議論。

班主任蔡女、老師劉女到案認罪，坦承暴行，辯稱是女童學習態度不佳，又一副懶散無所謂樣，才會生氣持鐵尺、木條責打。全案家長撤告，法官諭知公訴不受理。

新北市7歲女童疑因背不出九九乘法表，遭補習班老師不當管教。圖／取自臉書《細說淡水》
新北市7歲女童疑因背不出九九乘法表，遭補習班老師不當管教。圖／取自臉書《細說淡水》
新北市7歲女童疑因背不出九九乘法表，遭補習班老師不當管教。圖／臉書《細說淡水》
新北市7歲女童疑因背不出九九乘法表，遭補習班老師不當管教。圖／臉書《細說淡水》
新北市7歲女童疑因背不出九九乘法表，遭補習班老師不當管教。圖／臉書《細說淡水》
新北市7歲女童疑因背不出九九乘法表，遭補習班老師不當管教。圖／臉書《細說淡水》

傷害罪 安親班 提告 淡水 班主任

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