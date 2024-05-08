快訊

找到了！24歲軍人烏山頭水庫釣魚落水失蹤 今早尋獲遺體

會考加油！全台必訪12間超靈驗文昌廟大集合 加持考運別帶這些東西

嘉義惡火母子3死！弱勢家庭1人養7口 水電費遲繳、鄰居贈衣度日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄違規慣犯酒駕、吸毒共欠110萬元…名下房產遭查封拍賣

中央社／ 高雄8日電

法務部行政執行署高雄分署外觀。聯合報系資料照／記者古和純攝影
法務部行政執行署高雄分署外觀。聯合報系資料照／記者古和純攝影

高雄田姓男子因酒駕拒測、吸毒、未遵守防疫規定等遭各單位陸續裁罰，累積欠款達110萬多元，行政執行署發現其名下無存款，因此將其苓雅區建物查封拍賣，最後以123萬元拍出。

法務部行政執行署高雄分署今天上午發布新聞稿指出，田男因酒駕拒測、非法持有及吸食毒品、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間未遵守隔離規定、未繳健保費及機車燃料費等多項違規，遭高雄市政府交通局、警察局、衛生局、衛生福利部中央健康保險署及交通部公路總局高雄市區監理所等機關裁罰，並移送高雄分署執行，滯欠案件共133件，累欠金額達新台幣110萬715元。

高雄分署調查發現，田男名下雖無存款、薪資可供執行，但有1筆座落於苓雅區河南路巷弄內建物，高雄分署派員查封，經完成鑑價詢價程序，昨天拍賣，底價為109萬8000元，因物件地段佳，共有6組民眾搶標，最後以溢價1成多，123萬3333元拍定。

另外，這次拍賣還有查扣的37輛汽機車，共有25組民眾登記應買，民眾喊價絡繹不絕，最終拍定汽機車10輛；動產變賣部分最為吸睛的則是皮卡丘版畫，變賣價格5萬元，立刻被民眾買走，男用皮夾、沉香、木刻佛像、護手乳、洗手乳、測風器等，都有民眾到場購買。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 法務部 酒駕 高雄市

延伸閱讀

高雄男搶房產...闖祖厝安父牌位辦法事 胞姊氣到報警提告

高雄賓士車放包包 男破窗偷走… 警逮到他4萬多已花光

高雄仁愛之家榮譽董事長張雅玲90年人生謝幕 留下愛與美善

高雄超市、大賣場「這1區」最多間居冠 全市唯一大潤發也在這

相關新聞

涉警政監林明佐美人計？女主角今聲明澄清不實：檢調洩密

台中地檢署偵辦刑事局警政監林明佐涉嫌貪汙、洩密等罪嫌，3日已將他聲押禁見獲准，鏡周刊今報導林明佐中了電競聯盟前董事長徐培...

男闖關渡鹹粥20秒槍殺越南老闆娘 夫怒批色魔求重判…法院判刑20年

男子周俊男追求「關渡鹹粥」越南籍潘姓老闆娘，被拒絕後惱羞成怒，近距離槍殺潘女，遭依殺人罪起訴。士林地方法院審理時，潘女丈...

陳水扁女兒陳幸妤植牙糾紛 遭病患求償130萬…訂5月29日宣判

前總統陳水扁女兒陳幸妤遭周姓女子指控植牙醫療糾紛，求償130萬元，台南高分院今上午開辯論庭，周女掀口罩秀出缺牙窘況，指控...

太魯閣事故3周年隧道赫見11人遺骸 檢方：檢討蒐證流程

2021年4月2日台鐵408次太魯閣號因撞擊滑落的工程車出軌，造成造成49人罹難，事故3周年後，罹難者家屬團體「太魯閣的...

曾為模範警察…高雄刑警洩密火速免職 法官認不構成「貪汙」輕判

曾獲選模範警察的偵查佐李育輝，去年被查出洩漏個資給張姓高中同學，去年11月被法院裁定收押禁見，李也被高雄市警局火速記兩大...

高雄違規慣犯酒駕、吸毒共欠110萬元…名下房產遭查封拍賣

高雄田姓男子因酒駕拒測、吸毒、未遵守防疫規定等遭各單位陸續裁罰，累積欠款達110萬多元，行政執行署發現其名下無存款，因此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。