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曾為模範警察…高雄刑警洩密火速免職 法官認不構成「貪汙」輕判

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

曾獲選模範警察的偵查佐李育輝，去年被查出洩漏個資給張姓高中同學，去年11月被法院裁定收押禁見，李也被高雄市警局火速記兩大過免職，檢方依貪汙、洩密等罪嫌起訴李，但法院認為李與張男金流僅屬借款，不構成貪汙，今依違反個資法、洩密判刑，不得易科罰金判3年，得易科罰金處6月徒刑。

李育輝原為新興警分局偵查佐，前年11月底至去年6月間，李男因手頭緊，多次以借款為名義，被控向他高中同學張男收取約30餘萬元款項。

張男給錢後，多次要求李育輝值班時，透過警用電腦查詢「內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表」，將部分被害人筆錄內頁以及個人資料，用LINE拍照傳送給他，還涉嫌洩漏檢警查緝違法金流的專案訊息。

去年11月雄檢指揮搜索李育輝辦公處所及住家，複訊後認定李犯罪嫌疑重大，當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見獲准，調查後偵結依貪汙、洩密等罪嫌起訴。

高雄地院審理時，李育輝稱他是基於同學情誼才幫張男查資料，會跟張男借錢，是因為當時手頭不方便，但借款跟查資料並無任何對價關係，且他只跟張借款13萬，其中5萬元已經歸還，還剩下8萬元。

法官依據張男證詞，發現他對於借款金額供述不一，有時稱20多萬元，有時則稱30幾萬元，且張男出庭時，也無法確定「借款」合計總額多寡，因此僅憑張男單一指證，難以認定李有自張男借款30萬元。

法官依據兩人證詞，認定李育輝有4次以「借款」名義從張男借到13萬元，但雙方金錢往來應為借貸關係，縱使李有因洩密取得債務延期的利益，然依據檢方事證，難認李有向張男要求、期約或收受其他不正利益。

不過，李育輝確實有洩漏個人資料給張男，並將高檢署查緝專案時間、內容傳給張男，法官綜合事證，非法利用個人資料罪共16次，判刑4至6月，洩漏國防以外之秘密消息罪則處6月徒刑，不得易科罰金部分合併判3年，得易科罰金部分處4月徒刑。可上訴。

新興分局外觀。記者林保光／攝影
新興分局外觀。記者林保光／攝影

個資 警察 貪汙

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