改裝車深夜呼嘯吵死人 板橋警偕監理站2小時取締31件

為防制改裝車發出噪音擾民安寧，板橋警分局昨天晚間與監理站人員在重要路口執行聯合稽查，2小時內共攔查百餘部汽機車，取締改裝LED強光燈19件，車輛違規改裝燈色3件、無照駕駛2件、使用註銷號行車排1件。另車輛改裝排氣管產生噪音通報環保署檢驗6件，將依噪音管制法等相關規定告發。

板橋分局指出，由於不當改裝車體、電氣設備，將使車輛安全結構減弱危及自己及其他用路人安全，而改裝排氣管除違反噪音管制法外，同時違反道路交通管理處罰條例第16條、43條，最重可處6千元以上2萬4千元以下罰款。

板橋分局長陳宇桓呼籲，駕駛切勿在道路上危險駕車、競速，也不可任意非法改裝車輛引擎、排氣管，警方執法無假期，將持續與監理站、環保局單位共同執行取締噪音改裝車聯合稽查工作。另外警方將持續取締各項交通違規，酒後駕車、路口不停讓行人等各項交通違規，民眾切勿心存僥倖，以免違規受罰造成荷包失血。