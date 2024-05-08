補習班師持木條、鐵尺責打沒背九九乘法女童 家長撤告獲判不受理

蔡姓補習班負責人與劉姓老師，去年因女學童未把九九乘法表背熟，分別持木條、鐵尺責打女童致四肢擦挫傷；士林地院審理時，由於家長撤回告訴，日前法官判決公訴不受理。虐童示意圖。 圖／canva

蔡姓補習班負責人與劉姓老師，去年因女學童未把九九乘法表背熟，分別持木條、鐵尺責打女童致四肢擦挫傷；士林地院審理時，由於家長撤回告訴，日前法官判決公訴不受理。

士林地方法院判決指出，蔡女為新北市淡水區1家連鎖美語補習班負責人，劉女為補習班教師。

判決指出，蔡女、劉女去年8月4日中午時，因1名小學一年級升上二年級的女學童未把九九乘法表背熟，因此認為女童學習態度不佳，蔡女、劉女分別持木條與鐵尺責打學童四肢，導致女童雙側上下肢體多處擦挫傷。

案經家長於臉書（Facebook）貼文爆料，並向新北市警察局淡水分局提起刑事傷害告訴。士林地檢署偵查後，依傷害罪嫌起訴蔡女、劉女，並應依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑。

士院審理時，考量傷害罪是告訴乃論，由於女童父親具狀撤回告訴，因此判決公訴不受理。全案可上訴。