聽新聞
test
0:00 / 0:00
力特光電涉內線交易 董總300萬交保
偏光板大廠力特光電爆內線交易案。調查局查出，二○二○年力特要將廠房出售給台積電，董事長趙寄蓉在重訊公告前，藉由家族聚會，將利多消息告知親家，提早進場買股賺取價差，台北市調查處昨天兵分十七路搜索，約談廿人到案，台北地檢署訊後依違反證交法命趙寄蓉兩百萬元、總經理趙輝生（趙寄蓉兒子）一百萬元交保。
趙寄蓉親家林志謙（趙輝生岳父）偵查中認罪自白，願繳回犯罪所得，檢方命其四十萬元交保，力特光電協理馬仁強五十萬交保，全案共七人自白。檢調原預計約談廿二人，有兩人在國外未到案。
力特光電成立於一九九八年，主要生產車用偏光板、電視及監視器用的偏光板，力特在全球偏光板廠裡雖排不上前十大，但若是車用偏光板廠，力特絕對是大咖，它在車用市場中全球市占百分之八，排名第四。
二○二○年八月十二日，力特光電發布重訊，董事會決議通過，處分位於台南市善化區三抱竹路的南科廠廠房，將該不動產及其相關附屬設備將出售台積電，未稅交易總金額為卅六億五千萬元，出所得將用於償還銀行貸款，力特光電對十八家銀行聯貸債務，將從六十二億元降至廿六億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言