力特光電涉內線交易 董總300萬交保

力特光電趙姓董事長。記者房荷庭／攝影 偏光板大廠力特光電爆內線交易案。調查局查出，二○二○年力特要將廠房出售給台積電，董事長趙寄蓉在重訊公告前，藉由家族聚會，將利多消息告知親家，提早進場買股賺取價差，台北市調查處昨天兵分十七路搜索，約談廿人到案，台北地檢署訊後依違反證交法命趙寄蓉兩百萬元、總經理趙輝生（趙寄蓉兒子）一百萬元交保。

趙寄蓉親家林志謙（趙輝生岳父）偵查中認罪自白，願繳回犯罪所得，檢方命其四十萬元交保，力特光電協理馬仁強五十萬交保，全案共七人自白。檢調原預計約談廿二人，有兩人在國外未到案。

力特光電成立於一九九八年，主要生產車用偏光板、電視及監視器用的偏光板，力特在全球偏光板廠裡雖排不上前十大，但若是車用偏光板廠，力特絕對是大咖，它在車用市場中全球市占百分之八，排名第四。

二○二○年八月十二日，力特光電發布重訊，董事會決議通過，處分位於台南市善化區三抱竹路的南科廠廠房，將該不動產及其相關附屬設備將出售台積電，未稅交易總金額為卅六億五千萬元，出所得將用於償還銀行貸款，力特光電對十八家銀行聯貸債務，將從六十二億元降至廿六億元。