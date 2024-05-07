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力特光電驚爆內線交易 董座趙寄蓉200萬交保
偏光板大廠力特光電爆內線交易案。調查局查出，2020年力特要將廠房出售給台積電，董事長趙寄蓉在重訊公告前，涉將利多消息告知親家，讓家族成員提早進場買股賺取價差，台北市調查處7日兵分17路搜索，約談20人到案，台北地檢署訊後依違反證交法命趙寄蓉200萬元、總經理趙輝生（趙寄蓉兒子）100萬元交保。
力特光電協理馬仁強50萬元交保、趙寄蓉親家林志謙（趙輝生岳父）偵查中認罪自白，檢方命其40萬元交保。檢調原預計約談22人，有2人在國外未到案。趙寄蓉與兒女離開北檢時，媒體詢問他是否有內線交易？趙寄蓉說「沒有哇」，配合調查。
2020年8月12日，力特光電發布重訊，董事會決議通過，處分位於台南市善化區三抱竹路的南科廠廠房，將該不動產及其相關附屬設備將出售台積電，未稅交易總金額為36億5千萬元，出所得將用於償還銀行貸款。
力特光電成立於1998年，主要生產車用偏光板，前董事長賴大王當年為了接下奇美訂單，在南科大舉擴廠，想不到訂單沒拿到，還背負150億元債務，後來更因捲入內線交易宣布辭職，由亞洲化學前副董事長趙寄蓉接手，沒想到十幾年後，趙寄蓉也涉內線交易。
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