國安秘帳案劉冠軍妻名下5800萬文山區豪宅 今拍賣流標

法務部行政執行署台北分署今舉行母親節「123聯合拍賣會」，賣出動產333件，得款55萬2750元；「國安秘帳」案中國安局前出納組長劉冠軍以妻子孟雯華名義登記的台北市文山區豪宅，分署以5800萬元底價上架，因無人應買流標。

台北分署表示，此次為慶祝母親節擴大舉辦「123聯合拍賣會」，特別將變賣時間提早至中午12時開始，由於本次變賣物件品項繁多，價格又極為吸引人，還沒12點就有民眾在拍賣室外排隊等候。

會場中，最受囑目的是曾在百貨專櫃展售的進口頂級特殊金屬材質飾品，變賣價格每件100元起，僅牌價十分之一不到，共售出297件飾品，此外，2條高貴的天然紅寶石項鍊及翠玉圓珠項鍊、8顆絲滑親膚的天絲棉抱枕、25盒美味可口的堅果塔皆在開賣不久被買走。

台北分署說，下午3時開始的動產拍賣，延續上午變賣的買氣，依序以20萬元拍定北海福座4人骨灰2個、1400元拍定3組香氛膠囊機、18萬1000元拍定1輛馬自達休旅車，總計動產賣出333件，金額55萬2750元。