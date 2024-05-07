快訊

2024蘋果發表會今登場！4新品預測、直播一次看 官網還藏這個彩蛋

下半身超像「上完廁所裙襬夾到內褲裡」Jennie中空裝性感造型遭吐槽

朝野拚修法增列扣除額 討好選民還是真能減稅有感？

大陸後製台灣輸出…他網售偽造身分證及駕照 北檢今起訴7人

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

男子何秉桔去年於通訊軟體群組貼出販售偽造身分證廣告，涉嫌與大陸合作，由對岸製作圖檔，傳回台灣後製，他再郵寄給委託人或申辦共享租車公司帳號。台北地檢署今偵結，依涉犯戶籍法的偽造國民身分證、刑法盜用公印文等罪嫌，起訴7人。

檢方指出，2023年5、6月間至同年9月19日間，何秉桔在通訊軟體Telegram的「同學匯全台擔保交流」群組張貼出售身分證的廣告，接受身分不詳的委託人委託製作假證件。

檢方指出，何秉桔受委託後，使用委託人提供欲偽造的個資，交由與真實年籍不詳的大陸地區人民「趙建軍」修改資料、盜用內政部印，製作偽變造身分證樣板，趙再透過電郵將圖檔寄給何，由何負責影印圖檔、裁切、護貝、在假證件上黏貼反光防偽貼紙，將成品郵寄給委託人，何共製作11張假身分證。

檢方也查出，何秉桔將鍾姓男子、林姓男子、張姓男子、江姓男子的證件照片，透過微信傳給趙建軍，由趙盜用內政部印及交通部印，製作12張身分證及駕照，再以電郵回傳給何。

檢方指出，何秉桔接續使用偽造身分證及駕照，上傳租車會員申辦系統，與林、鍾、張、蔡姓女子及兩名江姓男子等人，分別自拍上傳系統，進行身分驗證，申辦共享租車公司帳號。

檢警去年12月間搜索何秉桔等5人之住居所，扣得行動電話等物。檢方認定，何等7人涉犯戶籍法第75條第1項之偽造國民身分證、刑法第218條第2項之盜用公印文等罪嫌，今依法提起公訴。

台北市警方破獲偽造假證件集團，集團與大陸合作，由對岸製作圖檔，傳回台灣後製。記者廖炳棋／翻攝
台北市警方破獲偽造假證件集團，集團與大陸合作，由對岸製作圖檔，傳回台灣後製。記者廖炳棋／翻攝

廣告 戶籍 身分證

延伸閱讀

大陸行提恢復教育交流 藍委翁曉玲遭反問「有善待陸生？」

涉偽造身分證租車 北檢起訴主嫌等7人

影／徐巧芯揭援烏案 外交部北檢告發洩密罪

假律師合夥真律師開事務所獲利972萬 北檢今起訴2人

相關新聞

敦睦艦隊回航…20歲軍人約性交易慘遭騙光薪水 還捲入詐團

許姓職業軍人提供帳戶給詐騙集團，被檢方起訴幫助詐欺，他喊冤原是想性交易，但遭一連串話術才被騙，其辯護人也說許僅20歲社會...

內科CEO酒駕開特斯拉兜風…撞路樹害死同事拿支票和解 判8月沒緩刑

內科CEO邱姓男子去年酒後，因同事鬧著沒搭過特斯拉，涉酒駕載3名同事，行經台北市內湖區瑞光路，失控衝上對向人行道，撞倒路...

房東竟用「托福松」毒死幸福狗協會流浪狗 判坐牢還要罰50萬

苗栗縣賴姓男子將土地租給台灣幸福狗流浪中途協會，但他涉嫌在前年5月間，在狗場與魚池交界的圍籬外，將摻有「托福松」農藥的食...

「我只是想...」基隆地院法官李岳捧白花、撐黑傘 孤身佇立司法院前

基隆地院法官李岳今天早上7點多捧著一束白花、撐著黑傘在司法院前廣場「佇立」，對立於此地的目的未多言，僅表示「我只是想站在...

大陸後製台灣輸出…他網售偽造身分證及駕照 北檢今起訴7人

男子何秉桔去年於通訊軟體群組貼出販售偽造身分證廣告，涉嫌與大陸合作，由對岸製作圖檔，傳回台灣後製，他再郵寄給委託人或申辦...

廠商採購爐碴及申報資料「對不上」 台南學甲爐碴案今傳2證人

台南地檢署偵辦學甲爐碴案，認定明祥馨涉收受爐碴後，沒確實破碎就填埋，違法在學甲農地等填埋67萬多公噸，依違反廢棄物清理法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。