大陸後製台灣輸出…他網售偽造身分證及駕照 北檢今起訴7人

男子何秉桔去年於通訊軟體群組貼出販售偽造身分證廣告，涉嫌與大陸合作，由對岸製作圖檔，傳回台灣後製，他再郵寄給委託人或申辦共享租車公司帳號。台北地檢署今偵結，依涉犯戶籍法的偽造國民身分證、刑法盜用公印文等罪嫌，起訴7人。

檢方指出，2023年5、6月間至同年9月19日間，何秉桔在通訊軟體Telegram的「同學匯全台擔保交流」群組張貼出售身分證的廣告，接受身分不詳的委託人委託製作假證件。

檢方指出，何秉桔受委託後，使用委託人提供欲偽造的個資，交由與真實年籍不詳的大陸地區人民「趙建軍」修改資料、盜用內政部印，製作偽變造身分證樣板，趙再透過電郵將圖檔寄給何，由何負責影印圖檔、裁切、護貝、在假證件上黏貼反光防偽貼紙，將成品郵寄給委託人，何共製作11張假身分證。

檢方也查出，何秉桔將鍾姓男子、林姓男子、張姓男子、江姓男子的證件照片，透過微信傳給趙建軍，由趙盜用內政部印及交通部印，製作12張身分證及駕照，再以電郵回傳給何。

檢方指出，何秉桔接續使用偽造身分證及駕照，上傳租車會員申辦系統，與林、鍾、張、蔡姓女子及兩名江姓男子等人，分別自拍上傳系統，進行身分驗證，申辦共享租車公司帳號。