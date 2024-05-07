快訊

2024蘋果發表會今登場！4新品預測、直播一次看 官網還藏這個彩蛋

下半身超像「上完廁所裙襬夾到內褲裡」Jennie中空裝性感造型遭吐槽

朝野拚修法增列扣除額 討好選民還是真能減稅有感？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

才剛遞補當上屏東縣議員 張振亮涉拿30萬「綁樁」被判刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

59歲張振亮遞補因當選無效遭解職的吳亮慶的空缺。記者張已亷／攝影
59歲張振亮遞補因當選無效遭解職的吳亮慶的空缺。記者張已亷／攝影

屏東縣議員吳亮慶涉賄選被判當選無效確定，同選區落選頭張振亮順利遞補議員，但張競選時，也涉嫌賄選，一審被判無罪，檢方上訴後，高雄高分院今宣判，認定張拿30萬元給江姓樁腳「綁樁」，今依刑求賄賂罪，判張8月徒刑，褫奪公權3年，江處4月徒刑，褫奪公權2年。

張振亮曾任九如鄉第17、18屆鄉長，2022年登記參選屏東縣第二選區議員，最終拿下5542票未當選。去年11月因吳亮慶涉賄解職，成功以落選頭遞補當上議員，但二審判決宣告張振亮褫奪公權3年，若未來判決有罪定讞，依據地方制度法規定，縣議員將被「解職」。

選舉期間，張振亮遭人檢舉涉嫌買票，檢調追查發現，張為求順利當選，以報紙包覆3疊千元鈔，總計30萬元，於前年10月20日某晚交付江姓友人，由江協助「綁樁」。

2人行為遭人檢舉曝光，檢調同年大選當天前往江男住處搜索，江在檢調偵詢時，主動說明張振亮交付30萬元經過及用途，並帶著檢調前往工寮查扣藏放的30萬元現鈔，2人皆被依違反公職人員選舉罷免法起訴。

不過，兩人在法院審理時，辯稱30萬元是要舉辦說明會，與賄選無關，法官認為，張振亮拿30萬元給江男，只能證明有交錢，但缺少證據佐證張是要江「發錢給樁腳拉票」，判決2人無罪。

檢方不服上訴，高雄高分院合議庭認為，江男收下30萬元後，長達1個月都未見有何討論辦理選舉說明會或催促辦理的情況，何況藏錢地方偏僻，根本不是一般人會藏現金處所，兩人確實有預備賄選判刑，撤銷原判決改判有罪。

屏東縣 議員 賄選

延伸閱讀

影／屏東夜市飲料攤商有槍 台中警衝食品工廠抓人

屏東縣城鄉處長李怡德將入閣 周春米：與有榮焉

屏東長照服務逾2萬人 5據點支持家庭照顧者

台南市議長賄選獲判無罪 賴士葆：人民為司法沉淪掉淚

相關新聞

敦睦艦隊回航…20歲軍人約性交易慘遭騙光薪水 還捲入詐團

許姓職業軍人提供帳戶給詐騙集團，被檢方起訴幫助詐欺，他喊冤原是想性交易，但遭一連串話術才被騙，其辯護人也說許僅20歲社會...

內科CEO酒駕開特斯拉兜風…撞路樹害死同事拿支票和解 判8月沒緩刑

內科CEO邱姓男子去年酒後，因同事鬧著沒搭過特斯拉，涉酒駕載3名同事，行經台北市內湖區瑞光路，失控衝上對向人行道，撞倒路...

大陸後製台灣輸出…他網售偽造身分證及駕照 北檢今起訴7人

男子何秉桔去年於通訊軟體群組貼出販售偽造身分證廣告，涉嫌與大陸合作，由對岸製作圖檔，傳回台灣後製，他再郵寄給委託人或申辦...

廠商採購爐碴及申報資料「對不上」 台南學甲爐碴案今傳2證人

台南地檢署偵辦學甲爐碴案，認定明祥馨涉收受爐碴後，沒確實破碎就填埋，違法在學甲農地等填埋67萬多公噸，依違反廢棄物清理法...

房東竟用「托福松」毒死幸福狗協會流浪狗 判坐牢還要罰50萬

苗栗縣賴姓男子將土地租給台灣幸福狗流浪中途協會，但他涉嫌在前年5月間，在狗場與魚池交界的圍籬外，將摻有「托福松」農藥的食...

才剛遞補當上屏東縣議員 張振亮涉拿30萬「綁樁」被判刑

屏東縣議員吳亮慶涉賄選被判當選無效確定，同選區落選頭張振亮順利遞補議員，但張競選時，也涉嫌賄選，一審被判無罪，檢方上訴後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。