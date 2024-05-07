才剛遞補當上屏東縣議員 張振亮涉拿30萬「綁樁」被判刑

59歲張振亮遞補因當選無效遭解職的吳亮慶的空缺。記者張已亷／攝影

屏東縣議員吳亮慶涉賄選被判當選無效確定，同選區落選頭張振亮順利遞補議員，但張競選時，也涉嫌賄選，一審被判無罪，檢方上訴後，高雄高分院今宣判，認定張拿30萬元給江姓樁腳「綁樁」，今依刑求賄賂罪，判張8月徒刑，褫奪公權3年，江處4月徒刑，褫奪公權2年。

張振亮曾任九如鄉第17、18屆鄉長，2022年登記參選屏東縣第二選區議員，最終拿下5542票未當選。去年11月因吳亮慶涉賄解職，成功以落選頭遞補當上議員，但二審判決宣告張振亮褫奪公權3年，若未來判決有罪定讞，依據地方制度法規定，縣議員將被「解職」。

選舉期間，張振亮遭人檢舉涉嫌買票，檢調追查發現，張為求順利當選，以報紙包覆3疊千元鈔，總計30萬元，於前年10月20日某晚交付江姓友人，由江協助「綁樁」。

2人行為遭人檢舉曝光，檢調同年大選當天前往江男住處搜索，江在檢調偵詢時，主動說明張振亮交付30萬元經過及用途，並帶著檢調前往工寮查扣藏放的30萬元現鈔，2人皆被依違反公職人員選舉罷免法起訴。

不過，兩人在法院審理時，辯稱30萬元是要舉辦說明會，與賄選無關，法官認為，張振亮拿30萬元給江男，只能證明有交錢，但缺少證據佐證張是要江「發錢給樁腳拉票」，判決2人無罪。

檢方不服上訴，高雄高分院合議庭認為，江男收下30萬元後，長達1個月都未見有何討論辦理選舉說明會或催促辦理的情況，何況藏錢地方偏僻，根本不是一般人會藏現金處所，兩人確實有預備賄選判刑，撤銷原判決改判有罪。