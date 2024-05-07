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假律師合夥真律師開事務所獲利972萬 北檢今起訴2人

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

2020年至2022年間，不具律師資格的李克毅，涉先以新加坡籍律師顏程寧名義，在台設立律師事務所，接著再與律師吳陵雲於同址合夥成立另一間事務所，聘僱數名律師承攬案件，不法所得972萬4320元。台北地檢署今偵結，依涉犯律師法第129條第1項之罪，起訴李、吳兩人。

檢方指出，李克毅明知自己無國內律師資格，涉嫌以合法掩護非法，先於2020年2月間，以顏程寧名義，向法務部申請設立恆凱外國法事務律師事務所，於台北市大安區開設律師事務所，擔任實際負責人。

此外，李克毅再於同年7月間，與吳陵雲簽署合署既合作契約書，於同址成立「吳陵雲律師事務所」，由李擔任實際負責人，聘僱兩名律師，對外招攬法律訴訟業務。

檢方查出，李克毅負責對外招攬業務，支付兩間事務所營運成本，約定吳陵雲每個月領取8萬元顧問費、每半年可另外分配兩間事務所10％稅後利潤，藉此方式共同合夥經營事務所。

檢方認定，李克毅和吳陵雲所為，涉犯律師法第129條第1項規定，無律師證書，意圖營利，設立事務所而僱用律師或與律師合夥經營事務所執行業務，依法可處1年以下有期徒刑，得併科新台幣3萬至15萬元罰金，全案今偵結，依法起訴李、吳。

檢方也從扣得的事務所虧損結算資料查出，2020年8月至2022年4月間，李克毅及吳陵雲的犯罪所得達972萬4320元，依法沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

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