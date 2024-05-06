潮州阿伯接連酒駕罰11萬有錢有房不繳罰單 執行署用這招

屏東縣潮州鎮一名阿伯，2021年清明連假騎機車在潮州夜市附近，被警方抓到酒駕，監理站開罰2萬2500元，被記違規點數5點，同年底最後一天，這名阿伯又再酒駕被抓到，監理站裁罰9萬元並吊銷汽車駕照3年，阿伯對罰單不理不睬，屏東執行分署調查，阿伯有車有房、存款上百萬，最後函發郵局凍結存款，核發收取命令，追回欠3年的11萬2500元酒駕罰單。

行政執行署屏東分署指出，這名阿伯2021年清明連假騎機車經潮州夜市附近，被警察抓到酒駕超標，監理站對他開罰2萬2500元，由於男子是持普通小型車駕照騎機車，車輛因此被記違規點數5點；同年底的最後一天，適逢元旦三天連假的第一天，阿伯又被抓到在潮州夜市附近酒駕騎車，因為是五年內第二次酒駕，監理站這回對他裁罰9萬元，並吊銷汽車駕照3年。

屏東分署指出，這名阿伯對2張酒駕罰單都不予理會，案件今年陸續被移送到法務部行政執行署屏東分署執行，分署收案後曾通知這名阿伯到場報告財產狀況，但都並未理會。

分署調查，這名阿伯名下有好幾筆在潮州鬧區不動產，存款餘額有上百萬元，旋即發函郵局凍結阿伯的存款，經郵局回報足額扣押後，阿伯始終未與分署聯繫，書記官遂核發收取命令，為國庫追回義務人欠了三年的11萬2500元的酒駕罰單。

屏東分署表示，酒駕義務人除接到罰單，可能還會被記點及吊銷駕照，駕照一經吊銷，需重新考照才能再行開車上路。本件義務人被抓到酒駕的地方都在住家附近，可能是在離家不遠處喝酒，若搭計程車，起跳價100元就足以支付單趟車資。

屏東分署呼籲，周末或連續假期時小酌放鬆或親友宴飲機會多，酒後可搭計程車、公共運輸交通工具或找代駕，否則節省100元的計程車車資，卻得面臨高額罰單、記點及吊銷駕照的後果，非常不划算，也可能危害自己與其他用路人的生命安全，提醒切勿酒駕上路。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康