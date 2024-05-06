偷拍女法官私密照蒐證不倫卻鬧烏龍 男法官丟工作還要賠45萬
桃園地方法院刑事庭法官蔡政佑懷疑同辦公室曾姓女法官搞婚外情，拿手機偷拍曾女電腦對話、私密照向院長檢舉，最後卻是場烏龍，蔡被依妨害秘密罪判5月得易科罰金之刑定讞，且被懲戒法院判決撤職。民事部分，最高法院判決蔡政佑應賠償曾女45萬元確定。
曾姓女法官的家人因有醫療需求，蔡政佑引薦知名醫院巫姓法務。蔡不知道曾女與巫各自已「單身」，2020年5月25日蔡獨自在辦公室，看到曾女電腦跳出巫傳LINE稱曾女「老婆」，而且巫還傳送兩人私密照，震驚下誤認曾女有婚外情，拍下畫面後向時任院長邱瑞祥檢舉。對話中，巫說「謝謝老婆對我好」、「我真的很快樂」、「我希望我可以讓妳跟我一樣快樂」。
邱瑞祥約詢曾女，確認她的「配偶欄」真的是空白，將約詢結果告知蔡，但蔡不相信，決定「再蒐集證據」。另一方面，曾女也懷疑會有人「檢舉」她外遇，為抓出「檢舉人」，自行架設微型攝影機，果真在同年6月17日拍到蔡瀏覽她的電腦並拍照。蔡第二度竊錄時，是利用曾女未關閉的LINE對話視窗，瀏覽她與巫的對話，再用手機拍下21張照片。
蔡政佑最終被依妨害秘密罪判刑5月得易科罰金之刑，懲戒法院職務法庭也認為他除了不適合當法官，甚至連一般公務員也不適任，判決撤職並停止任用2年確定。
民事部分，曾姓女法官認為蔡政佑侵害隱私權，也主張邱瑞祥沒有管理、監督好蔡，放任蔡竊錄，向蔡、邱連帶求償180萬元。一審認為邱瑞祥雖是蔡政佑的職務監督權人，但不是僱用人，且蔡的侵權行為與法官職務無關，邱不用負連帶賠償責任，審酌曾女事後患創傷後壓力疾患，考量雙方社經地位等條件後，判蔡政佑應賠償40萬元。
曾女不服而上訴，二審認為蔡政佑確實有2次竊錄她LINE對話，故意不法侵害她的人格權、隱私權，2次行為應分別賠償24萬、21萬精神慰撫金，也就是曾女可獲賠45萬元，判蔡應再給付5萬元。
至於邱瑞祥部分，二審仍認為邱未指示蔡去侵害曾女的隱私、人格權，要求邱賠償無理。案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴，全案確定。
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