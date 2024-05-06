快訊

網傳疑遇襲影片！澳洲女議員自家選區遭下藥性侵 稱受害人不止一名

公司電腦還在用Windows XP是老闆摳？內行曝無奈：並非省錢才不換

4支4轟垮勇士！大谷加盟道奇首次單場雙響砲 本季10轟並列大聯盟第一

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老牌甲級營造廠副董暗通女會計 6年成功A走2億元

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄一家知名老字號甲級營造廠副董事長被控暗通女會計，兩人藉偽造支票、浮報工程分潤等方式，暗地搬走公司2億元，犯案多年都無人察覺，直到最近才曝光，情節宛如8點檔連續劇，已成高雄建築業界熱議話題，檢調依侵占、背信罪嫌擴大偵辦中。

據了解，女會計在該間公司任職十多年，負責公司出納、核銷等工作，卻趁廠商請款及保管印鑑機會，私下在空白支票核蓋公司章，開立A、B兩張支票，A支票由廠商取款，B則由她親自至銀行兌現。

眼見暗地取款都未被公司發現，女會計便利用同一手法，從2015年起至被發現為止，6年來至少成功取走公司上億元現金，直到前年公司發現金流異常，女會計眼見挪用公款犯行要曝光，隨即「自首」，並馬上從公司離職。

不僅於此，該公司細查帳務，發現多筆工程款項利潤有浮報情形，經公司與檢調追查1年，才發現公司副董疑早與女會計私通，由於公司帳務由會計經手，兩人便浮報工程利潤，經會計巧手，墊高副董可領取的「分紅」，成功幫副董溢領9000多萬元分潤。

今年4月底，高雄檢調見時機成熟發動搜索，帶回女會計及副董偵訊，因兩人關係匪淺，兩名老臣侵占及浮報工程利潤部份，聯手搬走公司近2億元，部分款項轉入副董親友帳戶，隱匿不法金流。

日前涉案的副董、女會計被檢調傳喚到案，檢方複訊後，兩人各以30萬、20萬元交保候傳，全案正朝業務侵占、背信等罪嫌擴大偵辦中。

高雄某知名老牌甲級營造廠資深女會計，被控利用處理財務機會與副董事長聯手侵占公款，兩人日前遭檢調帶回，複訊後交保。示意圖／聯合報系資料照
高雄某知名老牌甲級營造廠資深女會計，被控利用處理財務機會與副董事長聯手侵占公款，兩人日前遭檢調帶回，複訊後交保。示意圖／聯合報系資料照

侵占 自首

延伸閱讀

1個輔導員負責60多位保母 「天使的手」難阻止悲劇

副董暗通女會計 6年A走2億

怎麼開的？高雄轎車自撞「四輪朝天」 翻車瞬間影片曝光

高雄轎車闖紅燈…駕駛遇盤查拔腿狂逃 警包抄落網原因曝

相關新聞

影／牛樟芝大王用虛擬寵物吸金 詐騙破億元警逮21人

有「牛樟芝大王」之稱的劉威甫曾吸金28.5億元，去年間才遭台北地檢署起訴，刑事局中打又查出，劉涉嫌利用「錢鼠投資平台」等...

老牌甲級營造廠副董暗通女會計 6年成功A走2億元

高雄一家知名老字號甲級營造廠副董事長被控暗通女會計，兩人藉偽造支票、浮報工程分潤等方式，暗地搬走公司2億元，犯案多年都無...

「媽媽我跟妳走」她悶死6歲兒 這些因素讓高院決定延押

許姓婦人因感情、經濟等多重因素，2022年10月悶死6歲大的兒子，她持刀自殘被救回，新北地檢署依殺人罪起訴。新北地院國民...

管帳又管印鑑 出納、會計監守自盜難發現

高雄知名營造廠資深女會計，涉嫌監守自盜盜走公司上億元現金，犯行長達六年才被發現，她如何閃過銀行端照會程序，連辦案人員也不...

副董暗通女會計 6年A走2億

高雄一家甲級營造廠副董事長涉暗通女會計，藉由偽造支票、浮報工程分潤等方式，暗地搬走公司二億元，兩人犯案多年無人察覺，直到...

基隆市政府收回饋金未付廢棄物處理費 判賠2418萬元

永盛開發公司2022年向基隆市府申請2418萬餘元廢棄物處理費，並先給市府305萬餘元回饋金，市府以底渣再生粒料不符標準...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。