老牌甲級營造廠副董暗通女會計 6年成功A走2億元

高雄一家知名老字號甲級營造廠副董事長被控暗通女會計，兩人藉偽造支票、浮報工程分潤等方式，暗地搬走公司2億元，犯案多年都無人察覺，直到最近才曝光，情節宛如8點檔連續劇，已成高雄建築業界熱議話題，檢調依侵占、背信罪嫌擴大偵辦中。

據了解，女會計在該間公司任職十多年，負責公司出納、核銷等工作，卻趁廠商請款及保管印鑑機會，私下在空白支票核蓋公司章，開立A、B兩張支票，A支票由廠商取款，B則由她親自至銀行兌現。

眼見暗地取款都未被公司發現，女會計便利用同一手法，從2015年起至被發現為止，6年來至少成功取走公司上億元現金，直到前年公司發現金流異常，女會計眼見挪用公款犯行要曝光，隨即「自首」，並馬上從公司離職。

不僅於此，該公司細查帳務，發現多筆工程款項利潤有浮報情形，經公司與檢調追查1年，才發現公司副董疑早與女會計私通，由於公司帳務由會計經手，兩人便浮報工程利潤，經會計巧手，墊高副董可領取的「分紅」，成功幫副董溢領9000多萬元分潤。

今年4月底，高雄檢調見時機成熟發動搜索，帶回女會計及副董偵訊，因兩人關係匪淺，兩名老臣侵占及浮報工程利潤部份，聯手搬走公司近2億元，部分款項轉入副董親友帳戶，隱匿不法金流。