聽新聞
test
0:00 / 0:00

副董暗通女會計 6年A走2億

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

高雄一家甲級營造廠副董事長涉暗通女會計，藉由偽造支票、浮報工程分潤等方式，暗地搬走公司二億元。圖為高雄地檢署。圖／聯合報系資料照片
高雄一家甲級營造廠副董事長涉暗通女會計，藉由偽造支票、浮報工程分潤等方式，暗地搬走公司二億元。圖為高雄地檢署。圖／聯合報系資料照片
高雄一家甲級營造廠副董事長涉暗通女會計，藉由偽造支票、浮報工程分潤等方式，暗地搬走公司二億元，兩人犯案多年無人察覺，直到最近才曝光；家族企業遭老臣背叛，情節宛如八點檔，成高雄建築業界熱議話題，檢調依侵占、背信罪嫌偵辦中。

這家甲級營造廠為家族企業，規模不小，經營事業體涵蓋建築、土地開發、預拌混凝土等，營造廠有近五十年歷史，近年主要承接政府工程、開口契約為主，一年在手標案粗估可達十多億元。

據了解，女會計任職十多年，負責公司出納、核銷等工作，疑因缺錢，趁廠商請款及保管印鑑機會，私下在空白支票核蓋公司章，開立Ａ、Ｂ兩張支票，Ａ支票由廠商取款，Ｂ則由她至銀行兌現。

女會計利用此手法，從二○一五年起，至少成功取走公司上億元現金。前年公司發現金流異常追查，女會計見犯行要曝光隨即「自首」，並馬上離職。

公司事後細查她經手的每筆帳務，發現多筆工程款項利潤有浮報，經會同檢調追查一年，發現公司副董疑與女會計私通，兩人合謀浮報工程利潤，由會計墊高副董可領取的「分紅」，成功幫副董溢領九千多萬元分潤。

高雄檢調上月發動搜索，帶回二人偵訊，經查兩名老臣侵占及浮報工程利潤，共聯手搬走公司約二億元，部分款項轉入副董親友帳戶隱匿。二人「合搬」公司資產至少六年，詳細涉案金額仍待釐清。

檢方複訊後，將副董、女會計各以卅萬、廿萬元交保，朝業務侵占、背信等罪嫌擴大偵辦。

侵占 建築

延伸閱讀

怎麼開的？高雄轎車自撞「四輪朝天」 翻車瞬間影片曝光

高雄轎車闖紅燈…駕駛遇盤查拔腿狂逃 警包抄落網原因曝

高雄林園大型車違規逾千件 警規劃專案加強稽查

汛期防洪備戰！ 陳其邁率水利團隊視察美濃滯洪池

相關新聞

副董暗通女會計 6年A走2億

高雄一家甲級營造廠副董事長涉暗通女會計，藉由偽造支票、浮報工程分潤等方式，暗地搬走公司二億元，兩人犯案多年無人察覺，直到...

管帳又管印鑑 出納、會計監守自盜難發現

高雄知名營造廠資深女會計，涉嫌監守自盜盜走公司上億元現金，犯行長達六年才被發現，她如何閃過銀行端照會程序，連辦案人員也不...

基隆市政府收回饋金未付廢棄物處理費 判賠2418萬元

永盛開發公司2022年向基隆市府申請2418萬餘元廢棄物處理費，並先給市府305萬餘元回饋金，市府以底渣再生粒料不符標準...

詐團騙抽中股票「補50萬差額」 車手還沒拿到酬勞先遭重判

林姓男子加入詐欺集團，擔任車手，詐欺集團在臉書刊登詐騙廣告，冒充股市名嘴刊登「朱家泓投資股票訊息」，騙陳姓被害人抽中股票...

已婚董座約會女直播主！正宮拿尪自白書提告 法官卻因這點判敗訴

台中市楊姓男子是一間傳產公司董座，已婚育有一子，但近年與妻子分房，楊妻指控，楊與一名林姓女直播主過從甚密，曾傳「好想你」...

涉高虹安案獲不起訴 李忠庭聲請發還手機遭駁

新竹市長高虹安前助理李忠庭涉高虹安詐領助理費案，檢方不起訴確定。李忠庭向法院聲請發還偵查期間被扣押手機等物。地院認為手機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。