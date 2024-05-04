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柚農破壞鄰居圍籬鎖頭搶收文旦被告 法官判無罪：緊急避難阻卻違法

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南潘女與許女因袋地通行權問題素有嫌隙，曾男承租潘女土地種文旦，去年蘇拉颱風來襲，曾男為搶收文旦，使用砂輪機毀壞許女土地圍籬大門上鎖頭，與潘女都挨告，他指迫不得已才這麼做，否則那1年的心血就白費了，法官認曾男、潘女具緊急避難之阻卻違法事由獲判無罪。

曾男辯稱，他是迫不得已才做這件事情，如果沒有毀損，他種植的文旦沒有辦法搬出來，那1年的心血就白費了。他說，該地種植的文旦價值30幾萬元，當天採收約6成。

潘女說，之前許女在圍圍籬時，他們有報警，警察說他們無法處理，里長已經不敢管了；去年8月22日至27日他們已經找好幾次里長跟警察，當天他們決定把鎖拿掉是因為有颱風，要保護文旦，文旦淋到雨就完了。

潘女的律師表示，潘女對於許女土地有通行權，有法院確定判決、也經過強制執行，想不到對方又去裝圍籬、加鎖，可見對方不服法院強制執行結果。律師說，雖然潘女之前有請求里長、警察協助，警察說這是民事糾紛，他們不能處理，但是去8月27日當時颱風已從中颱變成強颱，麻豆地區都在搶收文旦，如果不搶收，颱風過後就血本無歸。

律師指出，潘女為搶救承租人財產，判斷鎖頭價值很少，果園裡有1年的心血，當天緊急採收，工人都到場、需要卡車載運，所以要把車開進去果園載文旦，需要開門進入，這情況符合緊急避難的條件，本件有阻卻違法事由。

台南地院指出，潘女先前對許女等人提出確認袋地通行權一事，柳營簡易庭於2020年6月間民事判決確認潘女有通行權，許女等人應將該土地上障礙物除去，並容忍潘女在該部分土地開設道路，且不得在該部分土地上有任何妨害通行行為。

台南地院認為，許女於民事判決確定後，在該土地上設置圍籬，並分別在前後圍籬以密碼鎖、鎖頭鎖住，尚未將密碼告知、鑰匙交付潘女，此舉妨害潘女等人行使袋地通行權。

台南地院表示，案發前潘女曾向警方、鄰里長反應該土地遭許女以圍籬加鎖妨害袋地通行權行使，均難以解決，又司法訴訟及執行程序曠日廢時，而蘇拉颱風撲台在即，曾及潘女2人在當時別無救護之途情況下，才出此下策，情非得已；況且，曾所栽種文旦價值達數10萬元，許女所裝設密碼鎖、鎖頭價值僅不到5百元，依利益衡量原則，曾及潘女避難行為並無過當。

去年蘇拉颱風來襲，曾男為搶收文旦，使用砂輪機毀壞許女土地圍籬大門上鎖頭，與地主潘女都挨告，法官認曾及潘女避難行為並無過當，均獲判無罪。圖／本報資料照
去年蘇拉颱風來襲，曾男為搶收文旦，使用砂輪機毀壞許女土地圍籬大門上鎖頭，與地主潘女都挨告，法官認曾及潘女避難行為並無過當，均獲判無罪。圖／本報資料照

文旦 蘇拉颱風 警察

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