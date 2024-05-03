李紀珠告新光金前獨董李勝彥誹謗民事勝訴 遺孀兒女判賠2百萬

新光金控前獨董李勝彥2022年驟逝，時任新光金控副董事長李紀珠認為，李勝彥生前詆毀指摘6個侵權行為，求償300萬。士林地方法院判李紀珠勝訴，李勝彥遺孀與兒女3人，應在繼承遺產範圍內連帶賠償200萬元，並在聯合報等三報頭版刊登勝訴啟示。

李紀珠主張，她在新光金服務期間，績效均有明顯改善，李勝彥從2018年3月間，利用獨立董事地位，不斷造謠詆毀，且拒絕溝通，利用新聞媒體、股東會中公然造謠，使用諸多偏激不堪言詞詆毀，還原寄黑函給當時她擔任理事長的台灣玉山科技協會，李紀珠認為名譽受損，提告求償3百萬元。

李勝彥家屬3人主張，李紀珠為高知名度公眾人物，營運事項可受公評，新光金2020年間遭金管會處罰2760萬元，董事會決議罰薪減俸10個月，追討1200萬績效獎金，李紀珠迄今未還款，李勝彥身為獨董，有監督公司運作，保護股東權益義務，縱使使用文字嚴苛，是用以強調事情嚴重、急迫性，非損毀名譽。

判決指出，李勝彥發言內容包含，對金管會要求辦理的事未辦理、隱匿主管機關要其檢視本職辦理情形、兼任子公司元富證券公司副董事長、業務不作為觸犯刑法背信、詐欺，違反道德行為準則、不向董事會報告、一件事都沒做拿錢不辦事等，均為惡意評論，與事實不符。

李紀珠擔任元富證券公司副董事長，是經新光公司董事會授權董事長指派，金管會認為合法，李勝彥不僅明確知悉2018年董事會有討論李紀珠薪酬案有關「專任」一詞，儘管金管會2度回覆無違法，但仍一再向媒體、新光金控公司股東，甚至與新光金控公司無關的玉山科技協會秘書長發表不實言論。