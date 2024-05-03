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酒駕判刑「再酒駕」撞死新加坡空少 國民法庭判他6年8月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

酒駕前科的男子向詠強涉嫌酒駕撞死新加坡籍空少起訴，由國民法官法庭審理，法院開庭時，向希望判2年以下有期徒刑就好，檢方對向求處8到10年有期徒刑，台北地院今天依酒駕致人於死罪判向有期徒刑6年8月。可上訴。

向詠強有酒駕被判刑的前科，駕照因而被吊銷未重考，他撞死空少偵查中以75萬元交保，還一度表示撞死人後至今不敢再開車。

依檢方起訴，向詠強2022年11月1日飲用半瓶紅酒，前往自己經營的舒療店，晚間開車返家途中，行經台北市敦化南路2段超速撞上54歲新加坡籍空少，空少經送醫搶救不治身亡。

向詠強肇禍後，被測出酒精濃度每公升0.58毫克，2023年7月台北地檢署依加重酒駕致死罪起訴他，分案進入國民法官審理程序。

國民法官法庭日前開庭，公訴檢察官指出，向詠強投資20間公司，每年有12筆股利所得，之前2度酒駕都以繳納罰金結案，免入監服刑。

公訴檢察官說，死者年薪約新台幣400萬元，與母親相依為命，同事說他是專業、有禮貌的人，死者家屬認為，向詠強賠償的金額不多，希望向可以入監服刑。

向詠強的委任律師表示，向有與死者母親簽下和解同意書，且賠償800萬元，死者母親同意後續不追究刑、民事責任，也尊重法院判向緩刑等；向的賠償金在和解當天就匯入家屬帳戶，已展現誠意。

向的律師還表示，向詠強人品優良，當選過慈善機構的理事，有雲林縣夜市慈愛會捐款證明、新北市詠安慈愛會感謝狀、希望義工團感謝狀、綠色和平捐款收據，素行良好。

在科刑意見調查時，向詠強表示，請求法官依刑法情堪憫恕規定宣判緩刑，希望自己能被判處2年以下有期徒刑，可以判緩刑；向昨天出庭後對社會道歉，稱自己不是十惡不赦之人，也盡最大力量賠償，只想求得公平的審判。

台北地方法院國民法官法庭。圖／聯合報系資料照片
台北地方法院國民法官法庭。圖／聯合報系資料照片

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國民法官 酒駕

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