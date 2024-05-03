影／貴婦奈奈男友爸媽母親節前返台歸案 她忍淚訴：9旬母失智想陪伴

貴婦奈奈蘇陳端與男友黃博健，涉以醫美診所非法吸金10億元，2人與男友雙親黃立雄、黃林麗真逃亡加拿大後遭潛返解送歸案。黃林麗真今眼眶泛淚透露，90多歲母親罹患失智症，為了陪母親決定回台灣，剛好也在母親節前回國，今檢察官訊後限制出境出海，她步出地檢署不發一語，在親友、律師陪同下上車離去。

據悉，黃林麗真今接受檢方訊問，庭訊約1小時，難忍思鄉情緒，紅著眼眶透露回台原因，她表示，因母親高齡90多歲，且有失智傾向，為了陪伴母親，決定不在留在加拿大，夫妻倆回國面對司法。

她與丈夫從加拿大回台，每人各帶一個行李箱，但身上似乎沒有多餘的金錢。黃林麗真因遭佛教團體成員提告詐欺，指控提供接班上師蓋住所400萬元給黃林麗真兒子黃博鴻，卻被挪作他用投資失利不還款，檢察官訊問釐清案情，無保請回限制出境出海。

全案起源於，陳男指控黃林麗真向他稱，要替接班上師建造台灣住處，需要投資款，2011年8月間陳男匯款400萬元至黃博鴻（黃博健胞弟）的帳戶，黃博鴻當天還在超商交付他，5張面額1萬7500元的支票利息及面額400萬元的本票，母子倆拿到400萬後卻沒有建造接班上師在台住處，因而提告詐欺。

黃博鴻否認詐欺，這筆款項是借款，用來投資但失利虧損，2018年間已還235萬元，但陳男卻稱他欠328萬餘元，向法院聲請支付命令，雙方已在2018年調解，以170萬元和解，每月再支付陳男10萬元。士檢認定，投資失利而無法返還借款，屬於債務不履行的民事糾葛，與刑責無涉，宜循民事途徑解決，全案詐欺罪嫌不足，黃博鴻已獲不起訴處分。

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