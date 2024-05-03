影／五億男案檢控就是假結婚 夏男反駁：同性婚本來就不能大剌剌決定

台中五億高中生案今天台中地院辯論終結，夏姓配偶被控假結婚偽造文書將於6月28日宣判，今開庭公訴檢察官提5點指控夏男毫無結婚真意，犯後毫無悔意，請求量處適當之刑；夏男反駁結婚是他和賴彼此的決定，外界審視眼光很不厚道，若遭判有罪是「迫於於輿論的判決」。

今開庭時，夏表示，同性婚本來就是少數，不能很公開，或是大剌剌決定，他和賴都怕家人反對才打算自己作主，並表示自己並非要迴避，而是不能代死去的賴男發言，還說婚前和賴頻繁聯絡，是因自己正在考地政士，不想和賴進展太快、太熱絡。

審判長林依蓉也問夏和賴有何感情基礎？夏說他不想自定義，每個人對婚姻主觀感受不同，他認為賴有意願才提出，自己有理說不清，也不需外人偏見解讀，更質疑2人都是同意下去結婚，到底侵害國家什麼法益？還說「正義不應建立在別人的不正義上。」

審判長也另針對夏、賴互動細節、結婚過程詢問，夏態度轉趨不耐煩，質疑「為何要一直重複、反覆一直問呢？」還打斷法官問話，高聲重複說了兩次「你的問題跟檢察官的問題一模一樣。」並質疑難道這樣就有罪，是文字獄。

公訴檢察官也提出5點主張，表示台灣是社會開放國家，同性婚姻合法，但結婚是有感情基礎、以共同生活為目標，彼此有愛情、喜歡的感覺，除早期農業社會父母之命媒妁之言、宗教或異國婚姻等例外，但至少都有一定結婚儀式，夏、賴間卻什麼都沒有，連一般朋友互動都不如。

檢方說，賴剛喪父哀痛欲絕，依常情不會想立即結婚，是遭夏慫恿才去登記，且賴根本無同性戀傾向，還有心儀的女生顯然是異性戀，認為夏利用賴高中還沒畢業，涉世未深，且家庭複雜又剛受贈龐大遺產，以登記同婚可解除原生家庭壓力騙他，且登記當天賴毫無喜悅之情。

檢察官也說，夏男從檢方偵查、院方審理時，都一再稱自己和賴結婚是有共同經營生活為目的，刻意用法律用語顯然是有備而來，但在在跡象都可證明夏就是假結婚。並主張夏男犯後否認態度不佳，飾詞狡辯且毫無悔意，請法院量處適當之刑。

夏男說，整件事因賴男死亡而起，不能用賴的死亡去推論他無結婚真意，並稱自己和賴男都是偽造文書罪嫌被告，若他有罪，賴男也有罪，當初結婚是他們2人的決定，外人用這種眼光去審視很不厚道，並稱若遭判有罪「這就是迫於輿論的判決。」

夏的辯護人主張，賴男出於自行意願和夏結婚，夏沒對他施以強暴脅迫，且結婚「動機」為何並非民法上結婚的要件，加上種種調查無直接證據顯示夏男假結婚，辯護人也說，若法院認定夏有罪，請求量處得易科罰金之刑。