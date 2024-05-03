快訊

個申面試要當兩眼發光學生 跨界、自主學習力會加分

影／五億高中生6月28日宣判！夏男開庭不耐煩、笑法官

新光金與台新金合併案看4重點 新光三越成關鍵角色

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園客運詐1244萬弊案 吳伯雄堂哥、前董座吳運豐不認罪判關2年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

國民黨前主席吳伯雄的堂哥吳運豐擔任桃園客運董事長時，桃客向交通部公路總局申請購車補助，卻和得標的雲從龍公司合謀浮報車價，因而取得1244萬3840元溢價款，一、二審依詐欺取財罪判吳2年徒刑，案件上訴，被最高法院駁回而定讞。

桃園客運2018年傳出利用購買低底盤電動公車，與車商勾結故意虛報車價並假造資料，向公路總局詐領購車補助款，一年詐領逾1200多萬元，檢方介入偵辦。

一審時除吳運豐（93歲）外，雲從龍公司負責人楊冠宇同樣被依詐欺罪判1年8月徒刑、業務協理蔡靜宜判1年2月，黃伯弘、梁家明、吳德原、林信介、葉家丞、曾來發等被告無罪。檢察官和有罪被告不服，提上訴。

二審認為，桃客2016年間有購車需求，向公路總局申請購車補助獲准後，對外為公開招標，雲從龍公司得標。但楊冠宇、蔡靜宜卻和吳運豐議定「浮報車價」，每輛公車車價都在原得標款上浮報25萬元，藉此獲利。

吳運豐上訴否認犯行，但二審不採信，維持一審判決，仍判2年徒刑；至於檢察官上訴指時任桃客副董事長黃伯弘等6人與吳是共犯關係，二審也未認同。二審認為楊冠宇、蔡靜宜在二審自白犯罪，也沒有拿到任何好處，衡酌兩人「一時失慮」，分別諭知緩刑4年、3年並付保護管束，且須負擔公益捐、法治教育、義務勞務。

吳運豐不服提上訴，最高法院認為二審判決沒有違誤，量刑妥適，駁回吳的上訴，全案定讞。

吳運豐。圖／聯合報系資料照片
吳運豐。圖／聯合報系資料照片

吳伯雄 客運 桃園 詐欺

延伸閱讀

昔辦弊案…如今北士科、京華城案列被告 他曝柯文哲與民眾黨「最大魔障」

陸石油公司女CEO偷渡來台想投資移民 逐出境憂被追殺...上訴仍駁回

台南光電弊案偵結 黃國昌籲撤銷不法許可、辦違法官員

海上救災國賠案二審敗訴 空勤總隊：持續上訴

相關新聞

貴婦奈奈男友媽被控詐欺蓋房糾紛 無保請回限制出境出海

貴婦奈奈蘇陳端與男友黃博健，涉以醫美診所非法吸金10億元，2人與男友雙親黃立雄、黃林麗真逃亡加拿大，今黃立雄夫妻遭潛返解...

影／五億高中生6月28日宣判！夏男開庭不耐煩、笑法官

台中五億賴姓高中生案今上午9點半於由台中地院開庭，庭訊2個小時辯論終結，審判長林依蓉為釐清夏男有無結婚真意，再次詢問夏為...

蔡衍明不滿挨罵「國台辦狗腿」提告求償300萬 法院判他確定輸了

旺旺中時媒體集團董事長蔡衍明不滿被壹電視「年代向錢看」節目主持人陳凝觀指「國台辦狗腿」，提告向壹電視、陳凝觀、盧姓節目製...

獨／ 郭哲敏涉洗錢217億 5千萬交保…高院9天後才收到抗告狀速分案

八八會館負責人郭哲敏涉經營AE博弈網站獲利16億元，另涉及地下匯兌洗錢217億元遭檢方起訴。新北地院認為相關證人大致詰問...

五億高中生死亡明天一周年 真相未明遺體仍冰存

台中五億賴姓高中生案去年5月4日發生，明天是賴男死亡1周年，檢警當初偵辦起訴、法院持續審理，時隔一年全案至今尚無確切定論...

高雄男花200萬走私620隻印度星龜意圖牟利 獲判緩刑

高雄市張姓男子以新台幣200萬元走私620隻保育類印度星龜被逮，到案後坦承犯行，台灣高雄地方法院審酌犯後態度良好，依違反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。