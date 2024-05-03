桃園客運詐1244萬弊案 吳伯雄堂哥、前董座吳運豐不認罪判關2年定讞

國民黨前主席吳伯雄的堂哥吳運豐擔任桃園客運董事長時，桃客向交通部公路總局申請購車補助，卻和得標的雲從龍公司合謀浮報車價，因而取得1244萬3840元溢價款，一、二審依詐欺取財罪判吳2年徒刑，案件上訴，被最高法院駁回而定讞。

桃園客運2018年傳出利用購買低底盤電動公車，與車商勾結故意虛報車價並假造資料，向公路總局詐領購車補助款，一年詐領逾1200多萬元，檢方介入偵辦。

一審時除吳運豐（93歲）外，雲從龍公司負責人楊冠宇同樣被依詐欺罪判1年8月徒刑、業務協理蔡靜宜判1年2月，黃伯弘、梁家明、吳德原、林信介、葉家丞、曾來發等被告無罪。檢察官和有罪被告不服，提上訴。

二審認為，桃客2016年間有購車需求，向公路總局申請購車補助獲准後，對外為公開招標，雲從龍公司得標。但楊冠宇、蔡靜宜卻和吳運豐議定「浮報車價」，每輛公車車價都在原得標款上浮報25萬元，藉此獲利。

吳運豐上訴否認犯行，但二審不採信，維持一審判決，仍判2年徒刑；至於檢察官上訴指時任桃客副董事長黃伯弘等6人與吳是共犯關係，二審也未認同。二審認為楊冠宇、蔡靜宜在二審自白犯罪，也沒有拿到任何好處，衡酌兩人「一時失慮」，分別諭知緩刑4年、3年並付保護管束，且須負擔公益捐、法治教育、義務勞務。

吳運豐不服提上訴，最高法院認為二審判決沒有違誤，量刑妥適，駁回吳的上訴，全案定讞。