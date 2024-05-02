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健身器材廠商「岱宇」涉證交法操縱股價 北檢起訴負責人等3人
2018年間，健身器材廠商岱宇國際股份有限公司（1598）負責人林英俊、投資關係經理鍾沛鴻與股市炒手蘇信華，為了拉抬岱宇股價，謀議炒股，不法獲利7415萬688元。台北地檢署今偵結，依涉犯證券交易法之操縱股價罪，起訴林、鍾及蘇共3人。
檢調獲報，指從事運動休閒業的上市公司岱宇國際，2018年8月至2019年11月間，林英俊透過鍾沛宏的引介，認識蘇信華，3人謀議由林英俊出資，提供蘇信華買賣岱宇股票以操縱股價，由鍾沛宏居鍾只是與回報，若有獲利，由蘇信華朋分一半利潤。
檢調查出，林英俊、鍾沛宏及蘇信華透過22個證券帳戶，藉由連續高價買入與相對成交，操縱岱宇股價，製造交易活絡表象，不法獲利7415萬688元。檢方認定，3人涉犯證券交易法之操縱股價罪，今依法提起公訴。
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