健身器材廠商「岱宇」涉證交法操縱股價 北檢起訴負責人等3人

2018年間，健身器材廠商岱宇國際股份有限公司（1598）負責人林英俊、投資關係經理鍾沛鴻與股市炒手蘇信華，為了拉抬岱宇股價，謀議炒股，不法獲利7415萬688元。台北地檢署今偵結，依涉犯證券交易法之操縱股價罪，起訴林、鍾及蘇共3人。

檢調獲報，指從事運動休閒業的上市公司岱宇國際，2018年8月至2019年11月間，林英俊透過鍾沛宏的引介，認識蘇信華，3人謀議由林英俊出資，提供蘇信華買賣岱宇股票以操縱股價，由鍾沛宏居鍾只是與回報，若有獲利，由蘇信華朋分一半利潤。