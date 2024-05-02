快訊

獨／竹市教育處長請辭！ 他親曝「身心俱疲」原因 將轉任市政顧問

最強集團股囊括「五燈」獎！5公司齊攻漲停板 董事長都是同一人

刑事局警政監遭搜索！疑勾結博弈集團涉洩密 全案朝貪瀆偵辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健身器材廠商「岱宇」涉證交法操縱股價 北檢起訴負責人等3人

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

2018年間，健身器材廠商岱宇國際股份有限公司（1598）負責人林英俊、投資關係經理鍾沛鴻與股市炒手蘇信華，為了拉抬岱宇股價，謀議炒股，不法獲利7415萬688元。台北地檢署今偵結，依涉犯證券交易法之操縱股價罪，起訴林、鍾及蘇共3人。

檢調獲報，指從事運動休閒業的上市公司岱宇國際，2018年8月至2019年11月間，林英俊透過鍾沛宏的引介，認識蘇信華，3人謀議由林英俊出資，提供蘇信華買賣岱宇股票以操縱股價，由鍾沛宏居鍾只是與回報，若有獲利，由蘇信華朋分一半利潤。

檢調查出，林英俊、鍾沛宏及蘇信華透過22個證券帳戶，藉由連續高價買入與相對成交，操縱岱宇股價，製造交易活絡表象，不法獲利7415萬688元。檢方認定，3人涉犯證券交易法之操縱股價罪，今依法提起公訴。

岱宇負責人林英俊。圖／聯合報系資料照片
岱宇負責人林英俊。圖／聯合報系資料照片

上市公司 健身 炒股

延伸閱讀

館長稱徐國勇「削錢」挨告誹謗 北檢不起訴：評論與公共利益有關

基進黨主席告館長陳之漢恐嚇危安公然侮辱 北檢偵結不起訴

汪小菲涉搬移4幅畫案今北檢出庭：不好意思因家事耽誤時間資源

北檢偵辦柯文哲列被告 民眾黨籲別政治辦案

相關新聞

健身器材廠商「岱宇」涉證交法操縱股價 北檢起訴負責人等3人

2018年間，健身器材廠商岱宇國際股份有限公司（1598）負責人林英俊、投資關係經理鍾沛鴻與股市炒手蘇信華，為了拉抬岱宇...

名醫黃立雄欠稅7千多萬 僅徵起99萬 民眾檢舉可獲百萬獎金

網紅貴婦奈奈和男友黃博健、男友父親黃立雄一家3人涉非法吸金10億遭通緝，其中75歲名醫黃立雄，遭國稅局查出積欠多年度的綜...

中華演藝工會前理事長涉傷害及恐嚇遭起訴 本人回應「無打人」

中華演藝總工會前理事長康凱（本名陳桓浩）去年在工會進行業務交接時，與員工爆發肢體衝突，造成對方頭部鈍傷、頸部挫傷、下背和...

桃園重要幹道家具行旁藏「天九牌賭場」 警破門逮捕70餘人

桃園中壢環中東路的手作家具行旁疑藏匿賭場，警方獲報後成立專案小組連日蒐證約3周，昨見時機成熟破門，現場查獲賭場負責人44...

陸石油公司女CEO偷渡來台想投資移民 逐出境憂被追殺...上訴仍駁回

曾任石油公司CEO肖姓女子，2022年間偷渡搭快艇非法從高雄入境，並到移民署專勤隊自首，以為可留在台灣，士林地方法院依犯...

空軍中校中隊長督導伙食採買 圖利胞兄餐廳...遭判緩刑

屏東空軍基地內的空軍司令部保修指揮部第一後勤指揮部勤務中隊吳姓中校中隊長，在軍中負責監督部隊伙食採購業務，竟交辦部隊採買...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。