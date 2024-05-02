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基進黨主席告館長陳之漢恐嚇危安公然侮辱 北檢偵結不起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

去年底，台灣基進黨認為，時任民眾黨不分區立委候選人黃國昌背棄太陽花運動精神，基進黨主席王興煥等人黃國昌丟擲太陽花抗議。館長陳之漢直播批評基進黨暴力示範，語句夾雜三字經。王興煥提告陳之漢涉犯恐嚇危害安全及公然侮辱。台北地檢署今偵結，認定陳之漢非以詆毀王的人格為目的，未實際施展非法手段於王，罪嫌不足，陳處分不起訴。

去年12月底，黃國昌率眾到監察院前抗議，發表訴求時，一旁突然有人將數朵太陽花甩到黃國昌臉上，批評黃國昌「背叛太陽花運動」，一度與抗議民眾發生口角，直到警方介入，隔開雙方才結束衝突。

王興煥當時指出，黃國昌當初收割太陽花反服貿運動成果，如今因求官心切，對柯文哲農地違法視而不見。

對此，陳之漢直播表示，即便他再討厭民進黨，他也不會砸東西，抗議是人民基本的權利，基進黨是一個政黨，質疑基進黨究竟是政黨還是幫派。

王興煥則認為，陳之漢出言恐嚇、語句夾雜三字經，說「你砸到我你就知道了，什麼東西都飛過來砸到你，你試試看」、「我這個人，訴求就是以其人之道，還其人之身」、「你看幾個警察有辦法拉著我？」、「真的是上輩子有燒香我人不在現場」等語，威脅基進黨全體成員的人身安全，提告陳之漢涉犯恐嚇罪及公然侮辱。

檢方偵辦，陳之漢於偵查時坦承曾發表過相關言論，但堅決否認有恐嚇危害安全及公然侮辱犯行。他辯稱，在直播時說這些話，是因為基進黨當天以用太陽花砸黃國昌，是在替黃抱不平，政治人物以暴力示範是不對的，如果當天他有一起去該活動，而他與黃被花砸到，那麼他就會做出那些動作，他是指砸花行為是下三爛。

檢方認定，陳之漢被控涉犯公然侮辱方面，因他是依個人感受表達主觀意見與評價，因情緒激動而語待三字經，屬於他脫口而出的口頭禪或慣用語，非以詆毀王的人格為目的，難認陳主觀上有公然侮辱犯意。

至於陳之漢涉嫌恐嚇危害安全罪方面，檢方指出，陳是表示，當天他如果有被花砸到，他會還手，言論屬於假設性或疑問語句，客觀上陳未實際施展非法手段於王，罪嫌不足，陳處分不起訴。

去年底，台灣基進黨主席王興煥（中）提告館長陳之漢涉恐嚇危安、公然侮辱。記者房荷庭／攝影
去年底，台灣基進黨主席王興煥（中）提告館長陳之漢涉恐嚇危安、公然侮辱。記者房荷庭／攝影
館長陳之漢。圖／聯合報系資料照片
館長陳之漢。圖／聯合報系資料照片

基進黨 陳之漢 黃國昌

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