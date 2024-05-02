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影／竹聯幫明仁會分子狠殺前女友...另案查出主導詐團全台騙2億

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

竹聯幫仁堂明仁會于姓男子去年10月懷疑前女友偷吃，在高雄狠踹女子頭致死被依殺人罪嫌收押、另案發監執行；檢警又查出，于男還主導詐騙集團以虛擬幣買賣，向全台至少70人詐得2億多元，經發動多波搜索抓到于在內共18人，移送雲林地檢署聲押獲准，依詐欺、組織等罪嫌起訴。

刑事警察局電信偵查大隊指出，蔡姓女子去年7月21日向雲林警方報案表示遭詐200萬元，經抓到車手後分析手機向上溯源，發現該詐團是由綽號「禾哥」的于男（41歲）指揮，且旗下分工明確，設有「商戶部」、「派工部」及「業務部」等單位

警方說，該詐團以Telegram、微信、Line群組聯繫，由商戶部（話務機房）成員假冒幣商和被害人接觸，再由派工部（水房端）將被害人面交資訊指派給業務部（車手團），車手負責與被害人面交取款，還會簽立偽造的買賣虛擬貨幣契約，最後將贓款上繳回機房。

警方統計，該案詐團前後接獲165通報案紀錄，全台至少70人受害，遭詐金額高達2億多元，檢警去年7月2日至今年1月12日間，發動5波搜索查獲于姓主嫌、吳姓金主，及相關水房幹部、操盤手及車手等一共18人，移送雲林地檢後其中15人聲押獲准。

另外，于男曾因懷疑前女友偷吃，2023年10月3日涉嫌到對方在高雄苓雅區住處，衝入家門時撞見前女友和1名男子在屋內，竟以拳腳、電腦椅朝女子頭部猛毆狠踹，造成對方頭部重創住院昏迷11天後死亡，于作案隔天就落網，經高雄地檢訊後另案發交執行。

檢警查獲于男主導的詐團，前後一共逮捕18人。圖／警方提供
檢警查獲于男主導的詐團，前後一共逮捕18人。圖／警方提供
檢警查扣詐團名下的賓士車。圖／警方提供
檢警查扣詐團名下的賓士車。圖／警方提供

前女友 車手 雲林

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