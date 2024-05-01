賠了夫人又折兵 伸港納骨塔弊案廠商破財2800萬

彰化縣前伸港鄉長曾煥彰及前鄉代會主席林其瑞涉入第三納骨塔工程弊案，兩人涉嫌向承攬廠商收取近1400萬元回扣，事後鄉公所也向廠商求償1400萬元，但業者辯稱他是在前鄉長要求下不得已才給付回扣，且賄款也都被沒收，不過彰化地方法院仍依政府採購法規定，判處廠商須再返還不當得利1400萬元。

伸港鄉公所2016年辦理第一公墓第三納骨塔櫃工程招標案時，曾煥彰、林其瑞涉嫌向廠商索取30%回扣，而由業者邱男以4733萬元得標，曾煥彰分得回扣828多萬元，林其瑞分得570萬元，曾煥彰被依貪汙罪判刑8年定讞，犯罪所得828萬8千元被沒收，林其瑞判刑5年定讞，犯罪所得570萬元也沒收。

不過伸港鄉公所仍向廠商邱姓業者提起返還不當得利訴訟，認為當初工程是以廠商交付1400萬元賄款為條件以促成簽訂該契約，所以1400萬元的不正利益應自契約價款扣除。

不過邱姓廠商辯稱，該標案的毛利至多不超過工程款30%，但在前鄉長的強烈要求下，他不得不配合勉強給付工程款30%回扣，實際上已無利潤，且該案的賄款1400萬元也已被沒收，公所可向法院聲請發還；此案業者被迫給回扣，是前鄉長不法行為所致，前鄉長的過失比例是80%，而他也繳回236萬元的押標金。