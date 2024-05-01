快訊

川普若重返白宮？華爾街日報曝中國大陸已準備2大對策

趁高三學長「丟書」學弟放煙火…師急一腳踢開 成功高中搬校規肇事生恐慘了

賠了夫人又折兵 伸港納骨塔弊案廠商破財2800萬

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣前伸港鄉長曾煥彰及前鄉代會主席林其瑞涉入第三納骨塔工程弊案，兩人涉嫌向承攬廠商收取近1400萬元回扣，事後鄉公所也向廠商求償1400萬元，但業者辯稱他是在前鄉長要求下不得已才給付回扣，且賄款也都被沒收，不過彰化地方法院仍依政府採購法規定，判處廠商須再返還不當得利1400萬元。

伸港鄉公所2016年辦理第一公墓第三納骨塔櫃工程招標案時，曾煥彰、林其瑞涉嫌向廠商索取30%回扣，而由業者邱男以4733萬元得標，曾煥彰分得回扣828多萬元，林其瑞分得570萬元，曾煥彰被依貪汙罪判刑8年定讞，犯罪所得828萬8千元被沒收，林其瑞判刑5年定讞，犯罪所得570萬元也沒收。

不過伸港鄉公所仍向廠商邱姓業者提起返還不當得利訴訟，認為當初工程是以廠商交付1400萬元賄款為條件以促成簽訂該契約，所以1400萬元的不正利益應自契約價款扣除。

不過邱姓廠商辯稱，該標案的毛利至多不超過工程款30%，但在前鄉長的強烈要求下，他不得不配合勉強給付工程款30%回扣，實際上已無利潤，且該案的賄款1400萬元也已被沒收，公所可向法院聲請發還；此案業者被迫給回扣，是前鄉長不法行為所致，前鄉長的過失比例是80%，而他也繳回236萬元的押標金。

不過法官認為依修正前政府採購法第59條規定，廠商不得以支付他人佣金、比例金、仲介費、後謝金或其他利益為條件，促成採購契約之簽訂，如有此情事，機關得自契約價款中扣除此溢價或不正利益，以回復公平交易秩序下應有狀態因此將該不正利益1400萬元自契約價款扣除，應屬有據，判處業者應返還1400萬元。

彰化縣伸港鄉第三納骨塔工程弊案，伸港鄉公所向廠商請求返還1400萬元不當利益，彰化地方法院判准。記者林宛諭／攝影
彰化縣伸港鄉第三納骨塔工程弊案，伸港鄉公所向廠商請求返還1400萬元不當利益，彰化地方法院判准。記者林宛諭／攝影

回扣 賄款 鄉長

延伸閱讀

彰化大城頂庄村抗議一村蓋2納骨塔 公所：不蓋不行

紓解板橋殯儀館量能 新北新建納骨塔擬設冰櫃、禮廳

謝龍介質疑台南光電弊案：陳凱凌指「上級交辦」難道還有別人？

力暘光電弊案起訴前局長陳凱凌4官員 台南經發局回應了

相關新聞

豐原父衣架狠抽6歲兒致溺斃 國民法官今重判16年

台中市徐姓男子去年間多次以衣架、傳輸線管教6歲兒子、逼赤裸罰站，因擔心兒子傷勢被校方發現，要兒泡在裝熱水的塑膠箱裡「加速...

再不還家都沒了 酒駕男拒繳罰鍰房產遭查封

新北市一名林姓男子因2度酒駕遭裁處罰鍰，另滯欠牌照稅及其他交通違規罰鍰，共44萬餘元卻拒繳，直到行政執行署新北分署囑託桃...

賠了夫人又折兵 伸港納骨塔弊案廠商破財2800萬

彰化縣前伸港鄉長曾煥彰及前鄉代會主席林其瑞涉入第三納骨塔工程弊案，兩人涉嫌向承攬廠商收取近1400萬元回扣，事後鄉公所也...

彰化無照無良保姆低價招攬生意 與男友兇殘虐傷4童遭判刑

彰化縣無照邱姓保姆和黃姓男友2021年間涉嫌虐傷4童，其中一名未滿4 歲男童雙足被燙傷，男童生殖器也疑遭夾傷，有開放性傷...

海上救災國賠案二審敗訴 空勤總隊：持續上訴

「持續上訴」。空勤總隊海豚直升機編號NA-106號機在2018年12月5日執行基隆彭佳嶼海難救援任務，海巡署特勤士官長柯...

工業區服務中心主任圖利固定廠商 涉收回扣21400元

自2016年2月起陸續擔任經濟部工業局大園、觀音工業區服務中心主任的59歲楊姓男子，涉嫌於2018、2021及2022年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。