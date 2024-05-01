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喪女轉念不仇視加害人 8司法保護母愛楷模獲表揚

中央社／ 台北1日電

台中女子金鶯喪女，經由「轉念、放下，不再仇視加害人」，並加入犯保志工逾10年，以自身經歷支持正處悲傷的被害人，她和另7名母親今天獲法務部表揚為司法保護母愛楷模。

法務部指出，更生個案或是馨生個案，母親通常是個案長期穩定的關鍵角色，也有許多女性長期投入更生保護工作上，超越血緣，發揮大愛，宛如慈母般的引導更生個案改變，經由犯罪被害人保護協會及更生保護會各分會推薦，趁母親節前夕，今天辦理司法保護母愛楷模表揚活動。

法務部長蔡清祥致詞表示，對於8名母親投入司法保護工作的辛勞表示感謝，並強調法務部會與8名母親一起攜手，繼續為司法保護工作而努力。

獲獎的8人分別是在犯罪被害保護領域的金鶯、陳雅美、陳美滿及朱芳儀4人，以及更生保護領域的陳怡秀、涂秀謙2人，另林彥伶、張麗英2人則是超越血緣、超越親情，長期投身更生保護工作，為個案生命改變、社會安全與和諧貢獻己力。

其中，金鶯長期擔任犯保協會志工，榮獲法務部「107年推展犯罪被害人保護工作有功人士」表揚，並擔任台中地檢署修復促進者，今年更以被害人代表身分擔任犯保協會董事，從自身經驗出發，為犯罪被害人發聲與倡議。

陳雅美則是在兒子因嚴重車禍造成頸部以下癱瘓後，一肩扛起全時照護工作及家中經濟重擔，含辛茹苦多年，兒子已成功完成學業，並獲得111年度全國身障運動會銀牌及112年總統教育獎的肯定。

陳美滿在弟弟因車禍過世，主動扛起照顧11歲姪子責任，給予姪子溫暖和平靜的成長環境，如今姪子雖離家就讀大學，仍會手寫卡片感謝陳美滿養育之恩，姑姪情誼深厚。

朱芳儀於兒子車禍過世後雖悲痛欲絕，但後來重新振作，主動參加犯保協會的馨生志工訓練，並投入服務，迄今已協助數十名同樣失去至親的被害人家屬，陪伴其走過復原之路且自我療癒，並於108年獲得法務部「推展犯罪被害人保護工作有功人士」表揚。

涂秀謙、陳怡秀在子女入監服刑時，給予持續關懷和支持，不離不棄，用愛感召，改悔向善；之後也陪伴子女重新開始，一步一腳印，共同面對各種困難與挑戰。

林彥伶長期投入更生保護工作，整修苗栗「東里家風」古厝，幫助百餘名弱勢及更生個案，其中80名以上具更生人的身分，提供居住、技訓和就業協助。

張麗英為花蓮主愛之家「鮑師母」，協助丈夫鮑牧師投入台灣戒毒工作40餘年，鮑牧師辭世後，她一肩扛起輔導戒毒重任，持續關懷毒品更生個案，協助離毒重生，並多次獲得行政院、法務部及衛生福利部表揚。

司法 法務部

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