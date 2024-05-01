彰化無照無良保姆低價招攬生意 與男友兇殘虐傷4童遭判刑

彰化縣無照邱姓保姆和黃姓男友2021年間涉嫌虐傷4童，其中一名未滿4 歲男童雙足被燙傷，男童生殖器也疑遭夾傷，有開放性傷口、兩人行虐手法兇殘，且否認犯行，彰化地方法院依成年人故意對兒童共同犯傷害罪、過失傷害罪等，將黃男判刑2年6月，邱女三罪分被判刑4月、2月、1年5月。

邱女和黃男並未受過保母人員專業訓練取得保母人員技術士證，且明知邱女自己即將生產，已無力再托育幼兒，卻於2021年在臉書保母社團以暱稱「邱珊珊」之名貼文，以低價招攬照顧幼兒，且每人每名才5千元，還強調是「救救甘苦人的佛心價」，吸引多名家長將孩子托育，卻虐待幼兒。

其中一名未滿4歲男童被父母接回時發現男童的雙腳足背疑被高熱液體燙傷，陰莖也有開放性傷口、左側大腿挫傷、雙側足部二度燙傷傷害，即帶到醫院驗傷，家長懷疑男童生殖器是遭夾傷，男童痛到不敢洗溫水澡。

還有一名4 歲女童雙手被以膠帶捆綁到雙手腕部紅腫；另一名2歲男童則是因照顧不周，從嬰兒床爬出，摔落地板，傷至後腦杓，甚至還被其他幼兒咬傷，到醫院驗傷發現頭部併四肢多處擦挫傷。另一名2歲男童則因被載外出時不聽話被打，家長幫男童洗澡時才發現背部有大片瘀傷。

但二人矢口否認傷害等犯行，辯稱孩子是在和其他孩子玩時弄傷的，並沒有處罰；又稱4歲男童是喝湯不小心翻倒才燙傷，又稱不知陰莖傷口是怎麼來的。或稱都只有輕拍幼兒，並稱女童手腕的傷勢是小孩互相拉扯導致。

由於燙傷痕跡常見散射性分布，但4歲男童足背均質二度燙傷，且周邊界線分明無漸層傷痕，與熱湯打翻造成的受傷機轉不符，且二度燙傷極度疼痛紅腫及明顯水泡，依常理會立即就醫，但男童卻是等到傷口周邊呈現焦黑色及黃色組織液沉澱形成的膜狀物才就醫，除可能不當對待外，還有明顯延遲就醫情形。