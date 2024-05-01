老婦濫墾陽明山國有地蓋狗場 士院判刑6月

鄭姓婦人占用陽明山國有地搭建狗場、栽種作物，時間達8年，被陽管處拆除後，再度佔用土地搭建狗場，被陽管處送辦。士院日前依違反水土保持法判處鄭婦6月徒刑，得易科罰金。

鄭婦於民國98年間占用陽明山一處國有地及山坡飼養上百隻流浪狗，並於土地上搭建棚架、狗籠及栽種作物等；陽明山國家公園管理處於106年間向法院聲請民事強制執行獲准，並強制拆除鄭婦的非法狗場。

陽管處109年間派員勘查後，發現鄭婦再度占用土地並搭建非法狗場、栽種作物、堆置私人物品等至今，占用面積約為17平方公尺，陽管處人員多次張貼公告，限期鄭婦改善未獲得回應，因此把鄭婦送辦。

士林地方法院審理時，鄭婦否認犯行，但法官依據士林地政事務所測量結果，認定鄭婦涉犯水土保持法非法墾殖占用致水土流失未遂罪，事證明確。

士院審酌，鄭婦先前於同一處國有地及山坡擅自墾殖、占用，經法院判決確定並執行完畢，仍不知警惕，幸未釀生水土流失損害，參酌鄭婦智識程度為國小肄業，且仰賴老人年金維生，判處有期徒刑6月，如易科罰金以新台幣1000元折算1日。可上訴。