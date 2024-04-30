越籍情侶車禍變情殺 法院考量「這理由」裁定不行國民參審

高雄岡山區去年8月15日深夜發生一起女死男重傷情殺命案，當時雙方橫躺路中央，一度讓警方誤以為是車禍意外，直到醫師發現性命垂危的兩名越南籍男女都身中刀傷，情殺案情才因而曝光；去年這起案件被定為橋頭地院國民法庭第6件審理的重大刑案，但法院考量雙向通譯具高難度，裁定不行國民參與審判。

起訴書中，死者20歲阮女與犯案凶嫌越南籍金男，本在越南就是一對情侶，分別來台工作不到半年，阮在案發前2晚向金提出分手，沒想到，卻因此萌生殺機，金以贈送生日禮物為由，15日透過友人探詢聯繫上阮後，深夜11時許，兩人在雙載途中，金從後座持暗藏凶刀割畫阮頸部後自刎，並丟棄凶刀於草叢。

後續，檢方依殺人罪將金起訴，法院裁定將以國民法庭審理本案，不過，辯護人與金男討論後，具狀向法院聲請本案裁定不行國民參與審判，因被告金男與告訴人阮女家屬，皆為越南籍人士，若行國民參與審判程序時，有賴通譯人員雙向翻譯，而通譯人員就醫療、法律專業用詞與程序一一翻譯，不僅耗費時間非短，且國民法官不易理解及聚焦討論。

合議庭審酌，本案為殺人案件，類此案由在審判過程中常涉及法醫解剖、醫療鑑定等專業範疇，如使用國民參與審判程序進行雙語之調查、辯論，勢必耗時更多，況通譯人員未曾經過模擬國民法庭訓練，對於國民參與審判程序之流程能否精準掌握，尚有待商榷。

合議庭考量，若國民法庭無法做出公平、妥適判斷，將有違本法第1條所規定，為使國民與法官共同參與刑事審判，提升司法透明度，反映國民正當法律感情，增進國民對於司法之瞭解及信賴，彰顯國民主權理念的精神。

再者，阮家屬希望本案不行國民參與審判程序，幾經討論後，合議庭裁定，考量國民參與審判程序之特殊性，認本案確有事實足認行國民參與審判顯不適當，裁定不行國民參與審判。

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