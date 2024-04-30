前北巿公燈處長詐領特別費2萬元案 一審獲緩刑

時任台北市公園路燈管理處處長陳榮興，被控以不實發票詐領特別費新台幣2萬多元。台北地院今天審酌犯罪所得未達5萬元，且已繳交，經減刑，判刑2年，緩刑4年，須付公庫50萬元。

檢方起訴指出，陳榮興於民國108年4月至110年1月任台北市政府公園路燈管理處長，明知與家人聚餐、生日宴會、家庭祭祀等私人消費，均無關公務，仍於憑證上填載「因公餐敘推動處務相關人員」不實事由，報請核銷特別費。

檢調追查，陳榮興於108年4月至109年4月間，曾分別於牛排館、義大利餐廳、日式豬排店、港式飲茶店、牛肉麵店、鼎泰豐、南蠻堂等店家與妻小餐敘並外帶餐點，卻以不實事由、發票來核銷特別費，共計詐領新台幣2萬6907元。

檢察官起訴指出，陳榮興明知相關消費均為與公務無關的私人用途，卻利用職務上機會詐取財物，除依法提起公訴，並審酌陳榮興每次犯罪所得均在5萬元以下，應依規定分別減輕其刑，並沒收全數犯罪所得。

台北地方法院今天宣判，考量陳榮興繳還全部犯罪所得，他的行為構成職務上機會詐取財物罪，共14罪，各罪判1年10月，應執行有期徒刑2年，褫奪公權2年，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，須向公庫支付50萬元及提供120小時義務勞務，並參加法治教育課程8場，可上訴。